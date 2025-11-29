Verstappen khích McLaren trước Grand Prix Qatar

Siêu sao đội Red Bull Max Verstappen tin rằng cuộc đua vô địch F1 2025 giữa anh với Lando Norris và Oscar Piastri sẽ hấp dẫn đến giờ chót nếu McLaren thật sự để hai "gà nhà" cạnh tranh sòng phẳng. ​

Norris tưởng chắc cửa vô địch khi cán đích thứ nhì ngay sau Verstappen tại Grand Prix Las Vegas hôm 23/11. Theo kết quả đó, tay đua người Anh lần lượt nhiều hơn Piastri 30 điểm và Verstappen 42 điểm. Tuy nhiên, cả hai tay đua của McLaren đều bị hủy kết quả do phạm quy.

Và mùa giải chỉ còn hai chặng, cuộc đua vô địch trở nên gay cấn, khó lường. Norris vẫn dẫn đầu nhưng đều chỉ hơn đồng đội Piastri và Verstappen 24 điểm.

Khi được hỏi về cơ hội bảo vệ ngôi vị của bản thân sau khi McLaren bị hủy kết quả tại Las Vegas, nhà ĐKVĐ Verstappen cho biết: "Chắc chắn tốt hơn rồi, vì vậy chúng tôi sẽ nắm bắt cơ hội này để tận dụng". Tuy nhiên, tay đua người Hà Lan cũng thừa nhận bản thân và Red Bull cần một chút may mắn để có thể làm nên điều thần kỳ. "Chúng tôi chẳng còn gì để mất, nên sẽ dốc toàn lực. Hãy cùng chờ xem mọi việc sẽ ra sao", anh nói.

Theo Verstappen, với cục diện hiện tại, cuộc đua vô địch sẽ nghẹt thở đến phút cuối. "Nhưng mấu chốt phải nằm ở việc McLaren để các tay đua của họ được tự do cạnh tranh", ngôi sao đọi Red Bull nhấn mạnh.

Verstappen (phải) chạy giữa Norris và Piastri trên đường đua Las Vegas. Ảnh: AFP

Trong khi đó, có nhiều nhà chuyên môn gợi ý McLaren nên dồn sức, ưu tiên cho Norris, để tránh nguy cơ "ngã về không" như kịch bản tương tự ở mùa 2007. Khi đó, tay đua Ferrari Kimi Raikkonen vô địch nhờ tận dụng cơ hội hai thành viên McLaren - Lewis Hamilton và Fernando Alonso - cạnh tranh nhau quyết liệt.

Tuy nhiên, Piastri bác bỏ khả năng "nhường" đồng đội Norris. "Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận ngắn gọn về vấn đề này và câu trả lời là không. Tôi vẫn đang bằng điểm với Max và vẫn còn cơ hội vô địch nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi", tay đua người Australia nói.

Giám đốc McLaren, Andrea Stella cũng khẳng định không hề thiên vị tay đua người Anh Norris gần đây như nhiều đồn thổi. "Chẳng có lý do gì để thiên vị Norris", người đứng đầu đội đua Anh quả quyết. "Chúng tôi luôn nói rằng miễn là họ còn cơ hội vô địch, chúng tôi sẽ để hai tay đua tự quyết định cuộc đua, và đó là điều sẽ diễn ra tại Qatar tuần này."

Norris thì dè chừng và đánh giá cơ hội vô địch của Verstappen và Piastri là tương đương. Tay đua người Anh nói: "Cả hai người họ đều giỏi như nhau. Tôi biết rõ năng lực của Max, tôi cũng nghĩ Oscar cũng có khả năng và cơ hội tương tự Max".

Khi được hỏi, Verstappen tỏ ra không bất ngờ về quyết định của McLaren. Tay đua Hà Lan cho rằng đội đua Anh không thể làm gì khác ngoài cho phép hai "gà nhà" cạnh tranh nhau. "Thật khó nếu tự nhiên họ lại bảo Oscar rằng cậu ấy sẽ không được phép tự do đua tranh nữa", nhà ĐKVĐ nói.

Tay đua đội Red Bull còn khích tướng Piastri. "Nếu ai đó nói với tôi như thế, tôi sẽ bảo họ xéo đi. Khi bạn là một tay đua đích thực, một nhà vô địch thực thụ, nếu chấp nhận yêu cầu đó, việc bạn có mặt trên đường đua là vô nghĩa. Như thế, bạn tự coi mình là tay đua số hai, và tôi nghĩ Oscar chắc chắn không mong muốn".

Lịch trình Grand Prix Qatar (theo giờ Hà Nội)

+ Buổi chạy thử: 20h30 thứ Sáu 28/11

+ Vòng phân hạng cho cuộc đua nước rút: 00h30 thứ Bảy 29/11

+ Cuộc đua nước rút: 21h00 thứ Bảy 29/11.

+ Vòng phân hạng cho cuộc đua chính thức: 01h00 Chủ Nhật 30/11.

+ Cuộc đua chính thức: 23h00 Chủ Nhật (30/11)

Minh Phương