Verstappen về nhất khi McLaren bị hủy kết quả vì phạm quy

MỹMax Verstappen về nhất và cải thiện cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, khi hai tay đua của McLaren đều bị hủy kết quả thi đấu tại Grand Prix Las Vegas ngày 23/11 do phạm quy.

Lando Norris về nhì, trong khi Oscar Piastri về thứ tư trên đường đua đêm Las Vegas. Nhưng do không được công nhận kết quả, cơ hội để hai tay đua của McLaren lên ngôi vô địch thế giới cá nhân đang bị đe dọa đáng kể.

Norris vẫn dẫn đầu bảng điểm cá nhân với 390 điểm, nhưng chỉ còn hơn Verstappen 24 điểm khi mùa giải còn 2 chặng phía trước. Piastri hiện có cùng 366 điểm như tay đua số một của Red Bull, nhưng Verstappen đang đạt phong độ quá ổn định trong giai đoạn cuối mùa giải và thắp lại hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Theo báo cáo từ Trưởng ban kỹ thuật F1 Jo Bauer khi hoàn thành buổi kiểm tra xe khi kết thúc chặng đua, tấm ván gầm xe của hai tay đua McLaren đều bị mòn quá quy định cho phép. Kết quả kiểm tra cho thấy cả hai xe đều bị mòn quá mức ở nửa bên phải phía trước và phía sau tấm ván gầm xe. Thông số đo được trên xe của Norris lần lượt là 8,88mm và 8,93mm, còn của Piastri là 8,96mm và 8,74mm.

Norris về nhì, nhưng không được công nhận kết quả, nên bị

Các thông số này đều thấp hơn độ dày tối thiểu là 9 mm được quy định trong Điều 3.5.9 của Bộ quy định kỹ thuật. Kể từ 1994, tất cả xe F1 đều phải lắp một tấm ván ở mặt dưới gầm xe để đo độ dày sau mỗi cuộc đua. Nếu tấm ván không đảm bảo độ dày tối thiểu, chiếc xe sẽ bị coi là phạm quy. Giới hạn được đặt ra để ngăn các đội chạy với độ cao gầm xe quá thấp có thể gây rủi ro về an toàn và thu lợi về khí động học.

Khi các tấm ván được đo lại trong phiên điều trần sau đó có sự tham dự của đại diện McLaren, chiều dày tấm ván thậm chí còn mỏng hơn đo đạc ban đầu. Ban tổ chức cũng đã kiểm tra các tấm ván của 8 xe còn lại trong nhóm 10 xe cán đích đầu tiên, và phát hiện không có chiếc nào vi phạm luật. Hồi đầu năm, Lewis Hamilton cũng bị hủy kết quả thi đấu tại Grand Prix Trung Quốc do không đảm bảo chiều dày tấm ván gầm xe.

McLaren giải thích rằng họ đã bất ngờ gặp phải hiện tượng khí động học "bập bồng" (porpoising) trên chiếc MCL39 tại Las Vegas năm nay. Hiện tượng này xảy ra khi luồng không khí dưới gầm xe bị gián đoạn, tạo ra hiện tượng nảy tần số cao, dẫn đến gầm xe tiếp xúc quá mức với mặt đường đua, nhất là với mặt đường đua trên phố vốn gồ ghề hơn các đường đua chuyên dụng. Đội đua nước Anh cho rằng điều kiện đường ướt tại các buổi chạy hôm thứ Sáu cộng với việc rút ngắn thời gian trong buổi chạy thử thứ hai hôm thứ Năm do cờ đỏ đã khiến McLaren không có đủ thời gian để xử lý vấn đề này

Tuy nhiên, các trọng tài không chấp nhận lập luận của McLaren. "Rất tiếc là không có quy định nào trong bộ luật hiện hành hoặc tiền lệ về bất kỳ hình phạt nào khác ngoài hủy bỏ kết quả thi đấu với vi phạm này dù các trọng tài cho rằng hành vi vi phạm của McLaren là vô tình và không có hành vi cố ý lách luật", thông cáo của ban trọng tài có đoạn.

"Thật đáng thất vọng khi đánh rơi quá nhiều điểm", Norris nói sau khi biết án phạt. "Là một đội đua, chúng tôi luôn nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất có thể, và rõ ràng hôm nay, chúng tôi đã không đạt được thành tích mong muốn. Tôi không thể làm gì khác để thay đổi điều đó, chúng tôi chỉ còn biết tập trung hoàn toàn vào chặng đua tới tại Qatar, nơi chúng tôi sẽ nỗ lực để đem về kết quả tốt nhất".

Nếu không bị phạt, sau chặng đua Norris và Piastri sẽ lần lượt nhiều hơn Verstappen 42 và 12 điểm. Lợi thế xuất phát đầu của tay đua người Anh khiến Verstappen lâm vào thế bất lợi trước khi chặng đua bắt đầu. Norris thậm chí còn tuyên bố trước chặng: "Tôi không đến Las Vegas để tránh va chạm". Và thực tế, đường đua nóng ngay từ những giây đầu tiên.

Ngay từ khi xuất phát, chiếc MCL39 của Norris chủ động khép góc sát bên trong Turn 1 để ngăn Verstappen vượt lên. Tuy nhiên, vì quá nôn nóng, tay đua người Anh tính toán sai điểm cua, khiến chiếc MCL39 cua quá rộng khi đi qua Turn 1. Verstappen tận dụng sai lầm này của đối thủ sớm vượt lên dẫn đầu, trong khi đó, do mất tốc độ khi vào cua sai, Norris thậm chí còn tụt xuống thứ ba, sau cả chiếc W16 của George Russell (McLaren). Ở phía sau, chiếc MCL39 của Piastri xuất phát thứ năm cũng tụt xuống nhóm giữa sau va chạm với Liam Lawson (Racing Bulls) lúc xuất phát.

Hai lần trạng thái xe an toàn ảo được áp dụng ở đầu chặng đua giúp Verstappen sớm gia tăng khoảng cách an toàn với nhóm sau. Bất lực trong việc theo đuổi chiếc xe dẫn đầu của Red Bull, Mercedes chủ động gọi Russell về thay lốp sớm, chuyển sang dùng lốp cứng ngay từ vòng 17. McLaren cũng về pit sau Mercedes tầm 5 vòng. Trong khi đó, mãi tới vòng 25, Verstappen mới về pit, chuyển sang lốp cứng.

Khoảng cách hơn 22 giây tạo được trước khi về pit giúp Verstappen vẫn dẫn đầu khi trở lại đường đua. Russell không thể thu hẹp khoảng cách trong thời gian có bộ lốp mới hơn. Trong khi đó, khi trở lại đường đua, Norris vẫn xếp sau Russell. Nhưng sau vài vòng chạy giữ sức, Norris bứt phá ở giai đoạn tiếp theo và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách hơn 3 giây, rồi vượt Russell để lên thứ nhì tại vòng 34.

Lúc này, dù rất cố gắng, 16 vòng đua còn lại là không đủ để Norris tấn công Verstappen ở vị trí dẫn đầu. Hễ Norris tăng tốc, Verstappen lập tức đáp trả bằng các vòng chạy fastest-lap mới. Ở giai đoạn cuối, chiếc MCL39 gặp trục trặc kỹ thuật khiến Norris dần bị Verstappen bỏ xa. Nếu cuộc đua kéo dài thêm đôi vòng, Norris có thể còn bị Russell, người cũng gặp vấn đề với vô lăng, vượt qua.

Tay đua đội Red Bull Max Verstappen trên đường đua đêm của Grand Prix Las Vegas ngày 22/11/2205. Ảnh: AP

Dù rút ngắn 25 điểm so với hai đối thủ phía trên, Verstappen vẫn thận trọng. "Khoảng cách vẫn lớn. Chúng tôi luôn cố gắng tối đa hóa mọi thứ mình có. Ở các chặng đua sắp tới, Red Bull sẽ cố gắng giành chiến thắng và khi kết thúc chặng đua cuối tại Abu Dhabi, chúng tôi mới biết mình ở đâu. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn rất tự hào về tất cả mọi người trong đội đua", anh nói.

Norris vẫn nắm quyền chủ động trong cuộc đua vô địch. Tay đua người Anh sẽ vô địch sớm ngay tại chặng đua kế tiếp ở Qatar tuần tới nếu giành được nhiều hơn hai điểm so với Verstappen và Piastri. Ngoài chặng đua chính, Grand Prix Qatar còn có thêm cuộc đua nước rút, nơi tay đua về đích đầu tiên sẽ có được 8 điểm.

Chặng đua cuối cùng của mùa giải sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 7 tháng 12.

Kết quả Grand Prix Las Vegas

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 2 1 1 phút 33,365 giây 1 giờ 21 phút 08,429giây 25 2 George Russell Mercedes 4 1 1:34,592 +23,546 giây 18 3 Kimi Antonelli Mercedes 17 1 1:33,998 +30,488 15 4 Charles Leclerc Ferrari 9 1 1:34,304 +30,678 12 5 Carlos Sainz Jnr Williams 3 1 1:34,496 +34,924 10 6 Isack Hadjar RB 8 1 1:34,620 +45,257 8 7 Nico Hulkenberg Sauber 11 1 1:34,592 +51,134 6 8 Lewis Hamilton Ferrari 19 1 1:34,553 +59,369 4 9 Esteban Ocon Haas 13 1 1:34,557 +60,635 2 10 Oliver Bearman Haas 14 1 1:34,519 +70,549 1 11 Fernando Alonso Aston Martin 7 1 1:35,629 +85,308 12 Yuki Tsunoda Red Bull P 2 1:34,967 +86,974 13 Pierre Gasly Alpine 10 1 1:35,674 +91,702 14 Liam Lawson RB 6 2 1:34,837 +1 vòng 15 Franco Colapinto Alpine 15 1 1:35,780 +1 vòng 16 Lando Norris McLaren 1 1 Hủy kết quả do phạm luật Hủy kết quả do phạm luật 17 Oscar Piastri McLaren 5 1 Hủy kết quả do phạm luật Hủy kết quả do phạm luật 18 Alexander Albon Williams 16 4 1:35,184 Bỏ dở cuộc đua 19 Gabriel Bortoleto Sauber 18 2 - Bỏ dở cuộc đua 20 Lance Stroll Aston Martin 12 - Bỏ dở cuộc đua

Bảng xếp hạng cá nhân sau 22 chặng

Thứ tự Tay đua Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 Lando Norris McLaren 7 2 390 2 Oscar Piastri McLaren 7 366 3 Max Verstappen Red Bull 6 2 366 4 George Russell Mercedes 2 294 5 Charles Leclerc Ferrari 226 6 Lewis Hamilton Ferrari 1 152 7 Kimi Antonelli Mercedes 137 8 Alexander Albon Williams 73 9 Isack Hadjar Racing Bulls 51 10 Nico Hulkenberg Sauber 49 11 Carlos Sainz Jnr Williams 48 12 Oliver Bearman Haas 41 13 Fernando Alonso Aston Martin 40 14 Liam Lawson Racing Bulls 36 15 Lance Stroll Aston Martin 32 16 Esteban Ocon Haas 32 17 Yuki Tsunoda Red Bull 28 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 21 Jack Doohan Alpine

Bảng xếp hạng đội đua sau 22 chặng

Thứ tự Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 McLaren 14 2 756 2 Mercedes 2 431 3 Red Bull 6 2 391 4 Ferrari 1 378 5 Williams 121 6 Racing Bulls 90 7 Haas 73 8 Aston Martin 72 9 Sauber 68 10 Alpine 22

Minh Phương