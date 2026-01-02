Venus Williams nhận vé đặc cách dự Australia Mở rộng 2026

Huyền thoại quần vợt Mỹ Venus Williams, 45 tuổi, sẽ lần đầu góp mặt tại Australia Mở rộng kể từ năm 2021, sau khi ban tổ chức trao vé đặc cách.

Venus sẽ chơi Grand Slam đầu tiên ngoài nước Mỹ kể từ năm 2023, và lần đầu thi đấu tại Melbourne Park sau gần 5 năm vắng bóng.

Tại Australia Mở rộng 2021, Venus thắng trận ra quân trước khi thua chóng vánh Sara Errani 1-6, 0-6 ở vòng hai. Trong sự nghiệp, cô hai lần vào chung kết giải đấu này vào các năm 2003 và 2017, đều thất bại trước em gái Serena Williams.

Trước thềm Australia Mở rộng 2026, Venus sẽ khởi động bằng giải Auckland Open (WTA 250), từ ngày 5 đến 11/1, nơi cô cũng được trao vé đặc cách.

Venus Williams đánh trả bóng trong trận tứ kết đôi nữ tại Mỹ Mở rộng ở New York ngày 2/9/2025. Ảnh: AP

Năm 2024, Venus chỉ chơi hai trận và vắng mặt ở cả bốn giải Grand Slam. Sang năm 2025, cô từ chối suất mời tại Indian Wells hồi tháng 3 rồi thi đấu với vé đặc cách dự DC Open và Mỹ Mở rộng. Không có thứ hạng thế giới, Venus vẫn gây tiếng vang khi đánh bại đồng hương Peyton Stearns ở vòng một DC Open, trở thành tay vợt lớn tuổi nhất thắng một trận đơn trên hệ thống này, kể từ Martina Navratilova (47 tuổi ở Wimbledon 2004).

Tại Cincinnati Mở rộng sau đó, Venus tuyên bố người hâm mộ "đừng vội gạch tên" của cô khỏi kế hoạch thi đấu trong tương lai, thậm chí nhắc tới khả năng tiếp tục thi đấu vào năm 2026.

Venus sinh năm 1980, nổi lên trở thành tay vợt hàng đầu thế giới trong thập niên 2000, từng vào chung kết cả bốn giải Grand Slam, trong đó hai lần thắng Mỹ Mở rộng và năm lần vô địch Wimbledon.

Trong khi đó, Serena Williams - em gái của Venus và là chủ nhân 23 danh hiệu Grand Slam - cũng từng để ngỏ khả năng trở lại khi tái gia nhập nhóm kiểm tra doping của quần vợt thế giới. Dù vậy, Serena, 44 tuổi, khẳng định vào tháng 12 rằng cô chưa có kế hoạch tái xuất.

Australia Mở rộng 2026 là Grand Slam mở màn mùa giải quần vợt, diễn ra từ ngày 12/1 đến 1/2 tại Melbourne. Giải đấu quy tụ hầu hết các tay vợt hàng đầu thế giới ở cả nội dung nam và nữ, với mặt sân cứng đặc trưng thường tạo ra nhiều bất ngờ ngay từ những vòng đầu. Australian Mở rộng cũng được xem là thước đo phong độ của các ngôi sao sau kỳ nghỉ đông và giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải.

Australia Mở rộng 2026 đã trao hai vé đặc cách cho các tay vợt nữ Mỹ, với suất còn lại thuộc về Elizabeth Mandlik - tay vợt 24 tuổi thắng thử thách vé đặc cách của Liên đoàn Quần vợt Mỹ.

Hồng Duy (theo The New York Times)