Venus Williams dự Mỹ Mở rộng ở tuổi 45

MỹChủ nhân bảy Grand Slam, Venus Williams nhận vé đặc cách từ ban tổ chức để dự Grand Slam tại Mỹ cuối tháng này.

Cô chị nhà Williams sẽ trở thành tay vợt đánh đơn lớn tuổi nhất có mặt tại Mỹ Mở rộng, kể từ sau Renee Richards năm 1981. Venus cũng sẽ tham dự nội dung đôi nam nữ, cùng "cỗ máy giao bóng" Reilly Opelka.

Venus từng phải phẫu thuật loại bỏ u xơ tử cung và vắng bóng phần lớn trong mùa giải 2024. Cô trở lại thi đấu tại DC Open ở Washington tháng trước, đánh dấu chiến thắng WTA Tour đầu tiên sau 16 tháng khi hạ Payton Stearns. Venus trở thành tay vợt lớn tuổi nhất thắng một trận đơn trên hệ thống này, kể từ Martina Navratilova (47 tuổi ở Wimbledon 2004).

Venus Williams trong trận gặp Stearns tại DC Open, ở Washington tháng 7/2025. Ảnh: Reuters

Venus từng hai lần vô địch Mỹ Mở rộng, các năm 2000 và 2001. Với việc đến Flushing Meadows cuối tháng này, cô chị nhà Williams sẽ lần thứ 25 tham dự Grand Slam cuối cùng trong năm. Em gái Venus, Serena Williams từng sáu lần vô địch Mỹ Mở rộng và sở hữu 23 Grand Slam đơn. Serena đã giải nghệ sau Mỹ Mở rộng 2022.

Quỹ thưởng 90 triệu USD của Mỹ Mở rộng 2025 là con số chưa từng có trong lịch sử quần vợt. So với năm ngoái, tổng tiền thưởng ở Grand Slam cuối cùng trong mùa giải tăng 20%, trong đó nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận về mỗi người số tiền kỷ lục 5 triệu USD, tăng 39%.

Năm nay cũng là lần đầu nội dung đơn khởi tranh vào Chủ nhật, ngày 24/8, và kéo dài từ 14 lên 15 ngày. Trước đó nội dung đôi nam nữ sẽ diễn ra trong hai ngày, 19-20/8. Cặp vô địch được thưởng một triệu USD.

Venus và Opelka sẽ phải cạnh tranh cùng các đôi nổi tiếng khác là Carlos Alcaraz/Emma Raducanu, Novak Djokovic/Olga Danilovic, Jannik Sinner/Emma Navarro, Casper Ruud/Iga Swiatek hay Ben Shelton/Taylor Townsend.

Vy Anh