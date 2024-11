'Venom 3' ba tuần đứng đầu phòng vé

Bom tấn "Venom: The Last Dance" dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ ba, đạt gần 330 triệu USD toàn cầu.

Theo Variety hôm 9/11, tác phẩm duy trì doanh thu ổn định sau tuần đầu ra mắt kém ấn tượng. Tại Bắc Mỹ, phim thu thêm thêm 14 triệu USD, đạt tổng 100 triệu USD. Phần lớn số tiền kiếm được của dự án đến từ phòng vé quốc tế, chiếm gần 70%.

Trailer final 'Venom 3' Trailer "Venom: The Last Dance" (tên tiếng Việt là "Venom: Kèo cuối"), khởi chiếu trong nước ngày 25/10. Phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm hiện đạt hơn 78 tỷ đồng. Video: Sony Pictures Vietnam

Nhiều chuyên trang điện ảnh nhận định Venom 3 khó đạt được thành tích như Venom (856 triệu USD), hay Venom: Let There Be Carnage (501 triệu USD), song phần cuối vẫn được nhiều khán giả ủng hộ, có thể cải thiện lợi nhuận. The Last Dance có ngân sách sản xuất nhỏ hơn so với nhiều phim siêu anh hùng khác - ở mức 120 triệu USD. Yếu tố thu hút người xem nhờ vào sự kết hợp giữa thể loại hài hước và hành động.

Tuy nhiên, phim bị giới chuyên môn đánh giá thấp, nhận "cà chua thối" với 36% điểm từ giới phê bình trên trang Rotten Tomatoes. Theo Variety, cốt truyện của tác phẩm đơn giản, thiếu đi sự mới lạ và bất ngờ. "Các phim Venom thành công ở mức độ nhất định nhưng chưa bao giờ xuất sắc. Thật đáng tiếc khi diễn viên tài năng như Tom Hardy bị cuốn vào guồng quay sản xuất điện ảnh thương mại", trang này viết.

Tom Hardy trong vai chính Eddie Brock, người bị sinh vật ngoài hành tinh Venom ký sinh. Ảnh: Sony Pictures

Venom lần đầu ra mắt năm 1984 trong truyện tranh Marvel. Nhân vật từng xuất hiện trong Spider-Man 3 (2007), là đối thủ của anh hùng Người Nhện. Năm 2018, Venom mang diện mạo mới khi Sony Pictures mở rộng vũ trụ Người Nhện (Sony's Spider-Man Universe, SSU). Theo trang thống kê Numbers, doanh thu hai phần đạt hơn 1,3 tỷ USD, được khán giả đại chúng yêu thích.

Phần ba do Kelly Marcel chỉ đạo, nối tiếp các sự việc ở phần hai Venom: Let There Be Carnage (2021). Lúc này, phóng viên Eddie Brock (Tom Hardy đóng) và sinh vật ký sinh Venom đều đối diện những thách thức mới. Chính phủ Mỹ phát hiện ra sự tồn tại của Venom, lập tổ chức đặc nhiệm săn đuổi Eddie. Cùng lúc, hành tinh chủng tộc của Venom - Symbiote - phát hiện sự sống của loài người trên Trái Đất, tiến hành cuộc xâm lăng tổng lực, buộc Venom phải đối đầu các sinh vật đến từ quê hương của nó.

Xếp sau Venom: The Last Dance trên bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ là Heretic - đứng thứ hai với 10,5 triệu USD - và The Best Christmas Pageant Ever ở vị trí số ba, thu 10 triệu USD.

Quế Chi (theo Variety)