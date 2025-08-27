Venezuela triển khai tàu chiến, UAV giữa căng thẳng với Mỹ

Venezuela điều động chiến hạm và UAV tuần tra dọc bờ biển, sau khi Mỹ dường như triển khai 3 tàu chiến tới khu vực ngoài khơi nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez ngày 26/8 thông báo nước này đã triển khai nhiều máy bay không người lái (UAV) và tàu hải quân làm nhiệm vụ tuần tra dọc bờ biển Caribe, trong đó "một số tàu cỡ lớn" sẽ hiện diện ở phía bắc lãnh hải nước này.

Động thái diễn ra khi căng thẳng giữa Caracas và Washington gia tăng, sau khi truyền thông Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã điều ba chiến hạm và 4.000 lính thủy quân lục chiến tới khu vực gần Venezuela nhằm đối phó tội phạm buôn ma túy.

Một nguồn tin ở Mỹ của hãng thông tấn AFP cùng ngày cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh triển khai thêm hai tàu, gồm tuần dương hạm USS Lake Erie và tàu ngầm tấn công USS Newport News, tới biển Caribe để đối phó các băng đảng tội phạm. Chúng dự kiến đến khu vực vào tuần tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez tại Caracas tháng 5/2023. Ảnh: AFP

Chính phủ Venezuela đã đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp bằng cách yêu cầu Mỹ "dừng ngay lập tức hoạt động triển khai quân đội ở biển Caribe".

Bất chấp tình hình leo thang, giới quan sát cho rằng khó có khả năng Mỹ đổ quân vào Venezuela hoặc tập kích quốc gia này. Nhiều người dân Venezuela cũng cho rằng đây chỉ là động thái mang tính phô trương.

"Tôi nghĩ điều đang diễn ra là nỗ lực gây ra sự bất an trong nội bộ chính quyền Venezuela, nhằm ép Tổng thống Nicolas Maduro phải đàm phán về vấn đề gì đó", nhà phân tích Phil Gunson của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế có trụ sở tại Bỉ cho hay.

Ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã áp dụng chính sách "sức ép tối đa" nhắm vào người đồng cấp Venezuela, trong đó có lệnh cấm vận dầu mỏ hiện vẫn còn hiệu lực. Dù vậy, các nỗ lực của Mỹ tới nay chưa thể lật đổ ông Maduro.

Sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Trump tập trung công kích Venezuela về hoạt động của các băng đảng ma túy. Washington cáo buộc ông Maduro "cầm đầu" băng đảng mang tên Cartel de los Soles, vốn bị chính quyền ông Trump liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Vị trí Venezuela. Đồ họa: BBC

Mỹ gần đây tăng gấp đôi tiền thưởng lên 50 triệu USD để bắt ông Maduro và đưa ra xét xử với cáo buộc buôn ma túy.

Tổng thống Maduro bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ, cho rằng người đồng cấp Trump đang tìm cách thay đổi chế độ ở Venezuela.

Phạm Giang (Theo AFP)