Venezuela điều tiêm kích bắn 'máy bay chở ma túy'

Quân đội Venezuela thông báo điều tiêm kích phá hủy một chiếc Cessna 310 bị cáo buộc chở ma túy hạ cánh xuống nước này.

Domingo Hernandez Larez, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Tác chiến Chiến lược Venezuela, ngày 28/10 cho biết quân đội nước này phát hiện một máy bay Cessna 310, mang số đuôi XB-RED, từ một hòn đảo trên biển Caribe bay về phía bang miền tây Apure, giáp biên giới với Colombia, rồi đáp xuống một đường băng tự tạo gần Romulo Gallegos.

Tướng Hernandez Larez nói các nguồn tin quân sự xác định chiếc Cessna 310 nói trên "liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy". Trong thời gian bay, phi công trên chiếc Cessna 310 tắt bộ phát đáp và hệ thống liên lạc.

Sau khi radar phát hiện chiếc Cessna 310, quân đội Venezuela điều động lực lượng phòng không và máy bay quân sự đối phó. Tiêm kích Venezuela, được cho là mẫu F-16, bay tới khu vực có đường băng và xả đạn pháo 20 mm phá hủy chiếc Cessna 310.

Video do hải quân Venezuela công bố, được quay từ camera trên người phi công tiêm kích, cho thấy chiến đấu cơ khai hỏa loạt đạn pháo xuống chiếc máy bay cỡ nhỏ đang đậu trên mặt đất.

Venezuela tuyên bố phá hủy 'máy bay chở ma túy' Tiêm kích Venezuela xả đạn xuống máy bay nghi chở ma túy ngày 28/10. Video: Hải quân Venezuela

Tướng Hernandez Larez không nêu chi tiết về thương vong hay có ai bị bắt trong chiến dịch ngày 28/10 hay không. Ông cho biết chiến dịch nâng tổng số máy bay bị Venezuela bắn hạ hoặc phá hủy trong năm nay lên 21 chiếc.

Theo giới chức Venezuela, quân đội nước này tuần trước "vô hiệu hóa ba máy bay nghi liên quan đến buôn bán ma túy" gần Colombia. Trong số này, hai máy bay bị hạ gần Romulo Gallegos, chiếc còn lại bị tập kích gần thành phố Autana thuộc bang Amazonas.

Các vụ bắn hạ máy bay do Venezuela thực hiện diễn ra cùng thời điểm Mỹ mở chiến dịch chống ma túy tại phía nam biển Caribe. Mỹ đã điều 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, 8 chiến hạm và 10 tiêm kích tàng hình tới khu vực.

Quân đội Mỹ 10 lần tập kích xuồng nghi chở ma túy ở biển Caribe, ngoài khơi Venezuela và trên Thái Bình Dương, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng, song tới nay chưa công bố bằng chứng cho thấy mục tiêu bị không kích là tội phạm ma túy.

Chiến dịch của Mỹ làm dấy lên lo ngại nước này có ý định can thiệp quân sự vào Venezuela. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tháng trước mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua.

Căng thẳng tiếp tục leo thang trong tuần qua khi Lầu Năm Góc rút nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford khỏi châu Âu để triển khai đến vùng Caribe. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố nước này đang bắt đầu diễn tập phòng thủ bờ biển nhằm đối phó các mối đe dọa quân sự quy mô lớn.

