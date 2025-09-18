Venezuela điều hàng chục tàu, máy bay diễn tập ở đảo tiền tiêu

Venezuela tổ chức diễn tập với sự tham gia của hơn 30 tàu hải quân và máy bay, cùng nhiều UAV và hệ thống tác chiến điện tử.

"Chúng tôi sẽ triển khai lực lượng phòng không, máy bay không người lái (UAV) vũ trang và trinh sát, tàu ngầm không người lái, đồng thời tiến hành các hoạt động tác chiến điện tử", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết hôm 17/9 khi thông báo khởi động cuộc diễn tập mang tên "Chủ quyền Caribe".

Cuộc diễn tập sẽ kéo dài ba ngày trên đảo La Orchila, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Quân đội Venezuela đã huy động 12 tàu, 22 máy bay và 20 xuồng nhỏ thuộc lực lượng "Dân quân biển đặc biệt" cho sự kiện.

Lính thủy đánh bộ Venezuela đến đảo tiền tiêu Lính thủy đánh bộ Venezuela triển khai lên đảo tiền tiêu La Orchila trong video công bố hôm 17/9. Video: BQP Venezuela

Video do quân đội Venezuela công bố cho thấy tàu vận tải đổ bộ T-61 được triển khai đến căn cứ trên đảo La Orchila, cùng với lính thủy đánh bộ, xe tăng hạng nhẹ, thiết giáp chở quân và nhiều xe cơ giới.

Đảo La Orchila nằm trên vùng biển Caribe, gần vị trí khu trục hạm USS Jason Dunham của Mỹ chặn và khám xét tàu cá Venezuela hôm 13/9.

Trong nửa đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã hai lần phá hủy phương tiện mà họ mô tả là "xuồng chở ma túy" từ Venezuela trên vùng biển Caribe. Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo rằng lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục bắn nổ phương tiện nghi chở ma túy thay vì chặn bắt, vì đây là "biện pháp răn đe hữu hiệu".

Vị trí đảo La Orchila của Venezuela. Đồ họa: Global Security

Caracas gọi những đợt tập kích của Washington tại khu vực là "hành quyết không qua xét xử". Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello khẳng định Venezuela đang quyết liệt chống ma túy, với hơn 60 tấn ma túy bị tịch thu từ đầu năm đến nay.

Mỹ đã triển khai 8 chiến hạm và 4.500 binh sĩ thủy quân lục chiến tại khu vực phía nam biển Caribe để chống băng đảng ma túy. Đây là một trong những đợt điều động quân lớn nhất của Mỹ tới vùng Caribe trong nhiều năm qua.

Tổng thống Maduro mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

Bộ trưởng Lopez (giữa) phát biểu tại Caracas ngày 27/8. Ảnh: AFP

Thanh Danh (Theo AFP, Guardian)