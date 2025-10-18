Venezuela 'chuẩn bị trận tuyến' cho kịch bản xung đột với Mỹ

Giới chức Venezuela cho biết nước này đang củng cố thế trận phòng thủ trên bộ lẫn trên biển, khi Mỹ tăng cường các động thái quân sự ở khu vực.

Hai quan chức Venezuela, am hiểu những kế hoạch quân sự của chính phủ, ngày 17/10 tiết lộ với ABC News rằng nước này đã thiết lập khoảng 284 trận tuyến trên bộ và trên biển để đề phòng kịch bản xung đột nổ ra với Mỹ.

Khoảng 4,5 triệu thành viên lực lượng dân quân vũ trang cũng được triển khai bảo vệ khu vực ven biển và được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Hai quan chức Venezuela cũng tiết lộ Qatar, đồng minh của Mỹ từng đóng vai trò trung gian trong đàm phán xung đột Israel - Gaza, đang hỗ trợ đối thoại giữa Washington và Caracas.

Dân quân Venezuela tập trận tại La Guaira ngày 8/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuần này tuyên bố đang triển khai kế hoạch phòng thủ toàn quốc "Độc lập 200" nhằm ứng phó kịch bản Mỹ tấn công, huy động toàn bộ quân đội, cảnh sát và dân quân.

"Chúng ta về cơ bản đã kích hoạt các thế trận phòng thủ tại Merida, Trujillo, Lara và Yaracuy", ông nói trong một video.

Trong khoảng một tháng qua, Mỹ liên tiếp tập kích nhiều phương tiện trên vùng biển Caribe, mô tả đó là xuồng cao tốc và tàu ngầm chở ma túy, một số xuất phát từ Venezuela hoặc liên quan các tổ chức tội phạm ở nước này.

Mỹ cũng triển khai 10 tiêm kích tàng hình, 8 chiến hạm và khoảng 6.500 binh sĩ tại khu vực phía nam biển Caribe để chống băng đảng ma túy. Oanh tạc cơ B-52 đã thực hiện nhiều chuyến tuần tra ngoài khơi Venezuela. Đây là một trong những đợt điều động quân lớn nhất của Mỹ tới khu vực trong nhiều năm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/10 xác nhận đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành một số hoạt động bí mật ở Venezuela, đồng thời xem xét tiến hành một số chiến dịch trên bộ ở nước này, nhưng không đề cập cụ thể.

Vị trí Venezuela, vùng biển Caribe và Mỹ. Đồ họa: BBC

Tổng thống Maduro ngày 15/10 kêu gọi Mỹ chấm dứt chiến dịch gây áp lực, chỉ trích đây là nỗ lực nhằm chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của Venezuela. Ông nhấn mạnh không muốn xung đột ở Caribe hay Nam Mỹ.

Ông khẳng định 6,2 triệu người đang tham gia vào hệ thống phòng thủ quốc gia, sẵn sàng đối phó mối đe dọa từ bên ngoài. "Đối phương đang tung đòn tâm lý chiến nhằm gieo rắc sợ hãi, gây chia rẽ và khiến nhân dân ta nhụt chí. Tuy nhiên, Venezuela vẫn sẽ đoàn kết và kiên cường", ông Maduro nói.

Thanh Danh (Theo ABC, CNN, AA)