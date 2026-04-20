Vé xe chưa 'nóng' trước cao điểm 30/4-1/5

Còn 5 ngày trước kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, thị trường vận tải hành khách ghi nhận diễn biến trầm lắng, trái với xu hướng sôi động những năm trước.

Nhiều doanh nghiệp vận tải cho biết lượng khách đặt vé sớm ở mức thấp, dù đã bước vào giai đoạn cao điểm. Trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, nhiều chuyến xe của Futa - Hà Sơn chưa ghi nhận lượng đặt vé đáng kể. Các tuyến quen thuộc Hà Nội đi Hà Giang, Cao Bằng, Hải Phòng cũng chưa có dấu hiệu tăng đột biến.

Một số tuyến dài đi miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu tích cực hơn, song lượng khách đặt trước vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Trên tuyến Hà Nội - Nghệ An, hãng xe Văn Minh gần kín chỗ trong các ngày cao điểm 25/4 và 29/4, nhưng những ngày còn lại phần lớn chuyến còn ghế trống. Với cùng chặng này, xe Futa - Hà Sơn đã có khoảng 80% số chỗ được đặt trước.

Lý giải thị trường chưa sôi động, ông Lê Đình Dũng, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Vận tải Futa - Hà Sơn, cho biết hành khách đi Sa Pa, Lào Cai thường đặt vé trước 1-2 ngày do nguồn cung xe dồi dào, ít lo ngại hết chỗ. Xu hướng đặt vé sát ngày cả vào dịp cao điểm khiến lượng vé bán sớm chưa cao.

Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).

Ngoài ra, kỳ nghỉ năm nay được chia thành hai đợt gần nhau, khiến nhu cầu đi lại phân tán thay vì tập trung vào một thời điểm. Ông Lê Đình Dũng dự báo dịp giỗ Tổ Hùng Vương, lượng khách tăng khoảng 12-13% so với ngày thường, trong khi dịp 30/4-1/5 có thể tăng gấp đôi.

Ông Phạm Xuân Quý, Phó phòng vé Công ty TNHH Văn Minh, cho biết chặng Hà Nội - Nghệ An, Hà Tĩnh khai thác 50 chuyến khứ hồi mỗi ngày, dự báo dịp cao điểm lượng khách tăng hơn năm trước do nhà xe đưa thêm 8 xe vào khai thác. Chặng Hà Nội - Nghệ An cứ 15 phút có một chuyến nên nhiều hành khách có tâm lý không sợ hết xe.

Hiện giá vé trên các tuyến không biến động lớn. Tuyến Hà Nội - Sơn La dao động 405.000-680.000 đồng, Hà Nội - Điện Biên 410.000-680.000 đồng. Tuyến Hà Nội - Nghệ An giá từ 360.000 đến 550.000 đồng, Hà Nội - Thanh Hóa khoảng 280.000 đồng. Tuyến Hà Nội - Sa Pa dao động 350.000-480.000 đồng tùy hãng.

Dù chi phí nhiên liệu tăng, một số doanh nghiệp cho biết sẽ không tăng giá vé trong dịp cao điểm. Tuy nhiên, áp lực chi phí khiến các đơn vị thận trọng hơn trong việc tăng chuyến. Ông Lê Đình Dũng, Giám đốc điều hành Futa - Hà Sơn, cho biết doanh nghiệp không điều chỉnh giá vé nhằm hưởng ứng kêu gọi bình ổn giá của Chính phủ, thay vào đó là giảm các chuyến xe có lượng khách thấp để giảm chi phí, tăng tỷ lệ lấp đầy xe. Vào dịp cao điểm, doanh nghiệp sẽ khai thác phụ thuộc nhu cầu của hành khách.

Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc hãng xe Sao Việt trên tuyến Lào Cai, Sa Pa, cũng cho biết nhà xe chưa điều chỉnh giá vé cho dù giá nhiên liệu tăng. Doanh nghiệp phải tiết giảm tần suất hoạt động và cân đối chi phí nên không thể tăng chuyến ồ ạt vào dịp nghỉ lễ. "Xe dịp lễ thường đông một chiều, chiều ngược lại vắng khách, thậm chí chạy rỗng nên phải tính toán kỹ", ông nói.

Hãng xe Văn Minh đã tăng giá vé 10% các tuyến từ tháng 3 do ảnh hưởng giá nhiên liệu tăng, nên không tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ. Doanh nghiệp sẽ khai thác 50 xe mỗi ngày vào dịp cao điểm, tăng khoảng 5-7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dự báo của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, lưu lượng hành khách tại các bến sẽ tăng mạnh trong những ngày cao điểm. Bến xe Giáp Bát có thể đạt khoảng 9.000 lượt khách mỗi ngày, tăng hơn 200% so với ngày thường; Mỹ Đình khoảng 11.400 lượt; Gia Lâm khoảng 1.900 lượt. Lượng khách dự kiến tăng mạnh theo hai đợt, từ tối 24/4 đến hết ngày 25/4 và từ tối 29/4 đến hết ngày 30/4.

Để đáp ứng nhu cầu, các bến xe dự kiến tăng cường khoảng 500 lượt xe, trong đó Giáp Bát bổ sung 212 xe, Mỹ Đình hơn 220 xe và Gia Lâm 68 xe. Việc điều chỉnh sẽ được thực hiện linh hoạt theo từng tuyến và từng thời điểm, tùy thuộc diễn biến thực tế lượng hành khách.

