Vẻ tuấn tú thời trẻ của Cổ Thiên Lạc

Thiên Lạc ở tuổi 55, theo Sina, anh là nghệ sĩ Hong Kong đóng nhiều phim nhất thập niên qua, được mệnh danh "Ông trùm" mới của điện ảnh Hong Kong. Những năm gần đây, anh bỏ tiền túi và kêu gọi đầu tư, thực hiện Minh nhật chiến ký, Cỗ máy thời gian (bản điện ảnh), Cửu Long thành trại, tạo công ăn việc làm cho nhân viên lĩnh vực sản xuất phim.
Diễn viên sẽ đến TP HCM chiều 5/11 để chuẩn bị cho gala điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), sự kiện lần đầu tổ chức tại Việt Nam, với chủ đề Together we dare to be powerful (Chúng ta trở nên mạnh mẽ cùng nhau). Chương trình do Asian Film Awards Academy phối hợp Cơ quan phát triển sáng tạo văn hóa Hong Kong (Cultural and Creative Industries Development Agency) và Quỹ Phát triển Điện ảnh Hong Kong tổ chức.
Thiên Lạc ở tuổi 55, theo Sina, anh là nghệ sĩ Hong Kong đóng nhiều phim nhất thập niên qua, được mệnh danh "Ông trùm" mới của điện ảnh Hong Kong. Những năm gần đây, anh bỏ tiền túi và kêu gọi đầu tư, thực hiện Minh nhật chiến ký, Cỗ máy thời gian (bản điện ảnh), Cửu Long thành trại, tạo công ăn việc làm cho nhân viên lĩnh vực sản xuất phim.
Diễn viên sẽ đến TP HCM chiều 5/11 để chuẩn bị cho gala điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), sự kiện lần đầu tổ chức tại Việt Nam, với chủ đề Together we dare to be powerful (Chúng ta trở nên mạnh mẽ cùng nhau). Chương trình do Asian Film Awards Academy phối hợp Cơ quan phát triển sáng tạo văn hóa Hong Kong (Cultural and Creative Industries Development Agency) và Quỹ Phát triển Điện ảnh Hong Kong tổ chức.
Cổ Thiên Lạc trên màn ảnh một thời. Video: Bilibili
Trước khi thành danh, Cổ Thiên Lạc làm nhiều nghề như rửa bát thuê, nhân viên bán hàng. Khi 18 tuổi, anh ngồi tù vì liên quan các vụ cướp, đánh nhau. Ra tù, anh bị xa lánh, nhờ có mối quan hệ, anh xin được vào một công ty quản lý người mẫu. Một lần đối tác cần mẫu nam đóng quảng cáo nhưng không tìm được người phù hợp nên yêu cầu Cổ Thiên Lạc quay thử. "Lúc đó không kiếm được ai, lại sợ mất hợp đồng này sẽ bị sếp mắng nên tôi đành thử", Thiên Lạc viết trong tự truyện năm 2002.
Trước khi thành danh, Cổ Thiên Lạc làm nhiều nghề như rửa bát thuê, nhân viên bán hàng. Khi 18 tuổi, anh ngồi tù vì liên quan các vụ cướp, đánh nhau. Ra tù, anh bị xa lánh, nhờ có mối quan hệ, anh xin được vào một công ty quản lý người mẫu. Một lần đối tác cần mẫu nam đóng quảng cáo nhưng không tìm được người phù hợp nên yêu cầu Cổ Thiên Lạc quay thử. "Lúc đó không kiếm được ai, lại sợ mất hợp đồng này sẽ bị sếp mắng nên tôi đành thử", Thiên Lạc viết trong tự truyện năm 2002.
Nhờ vẻ ngoài thư sinh, tuấn tú, Cổ Thiên Lạc được chọn đóng video karaoke một số ca khúc như Nếu có duyên (Vương Phi), Hạ nhật khuynh tình (Lê Minh). Thi thoảng anh được mời diễn thời trang, đóng quảng cáo.
Nhờ vẻ ngoài thư sinh, tuấn tú, Cổ Thiên Lạc được chọn đóng video karaoke một số ca khúc như Nếu có duyên (Vương Phi), Hạ nhật khuynh tình (Lê Minh). Thi thoảng anh được mời diễn thời trang, đóng quảng cáo.
Sau đó chàng người mẫu lọt mắt xanh của nhạc sĩ Hong Kong Lê Tiểu Điền, ông gợi ý Cổ Thiên Lạc vào đài TVB. "Tôi luôn cảm thấy vào TVB rất vất vả, có thể vài tuần hoặc cả tháng trời không được ngủ. Dù vậy tôi vẫn muốn đánh liều một phen", Cổ Thiên Lạc nói. Năm 1993, anh vào học lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB, cuộc đời sang trang mới.
Năm 2001, Cỗ máy thời gian đặt dấu son rực rỡ cho sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc trong lĩnh vực truyền hình. Tám năm ở đài TVB, Cổ Thiên Lạc từ kẻ lêu lổng, tù tội trở thành tài tử "vạn người mê". Ở đỉnh cao sự nghiệp, anh rời nhà đài để theo đuổi điện ảnh.
Sau đó chàng người mẫu lọt mắt xanh của nhạc sĩ Hong Kong Lê Tiểu Điền, ông gợi ý Cổ Thiên Lạc vào đài TVB. "Tôi luôn cảm thấy vào TVB rất vất vả, có thể vài tuần hoặc cả tháng trời không được ngủ. Dù vậy tôi vẫn muốn đánh liều một phen", Cổ Thiên Lạc nói. Năm 1993, anh vào học lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB, cuộc đời sang trang mới.
Năm 2001, Cỗ máy thời gian đặt dấu son rực rỡ cho sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc trong lĩnh vực truyền hình. Tám năm ở đài TVB, Cổ Thiên Lạc từ kẻ lêu lổng, tù tội trở thành tài tử "vạn người mê". Ở đỉnh cao sự nghiệp, anh rời nhà đài để theo đuổi điện ảnh.
Để xây dựng thời kỳ mới, Cổ Thiên Lạc rũ bỏ vẻ thư sinh, phơi nắng để da đen hơn, tạo sự rắn rỏi. Với loạt phim Trung Hoa đổ hiệp, Nhớ mãi cuộc tình (Lost In Time), Sư tử Hà Đông, Đơn thân nam nữ, Thiết thính phong vân, Tảo độc, Độc chiến. Cổ Thiên Lạc thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng cùng sức hút khán giả tới rạp.
Để xây dựng thời kỳ mới, Cổ Thiên Lạc rũ bỏ vẻ thư sinh, phơi nắng để da đen hơn, tạo sự rắn rỏi. Với loạt phim Trung Hoa đổ hiệp, Nhớ mãi cuộc tình (Lost In Time), Sư tử Hà Đông, Đơn thân nam nữ, Thiết thính phong vân, Tảo độc, Độc chiến. Cổ Thiên Lạc thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng cùng sức hút khán giả tới rạp.
Tạo hình Cổ Thiên Lạc trong các phim cổ trang. Video: Bilibili
Ngay từ những năm đầu vào nghề, Cổ Thiên Lạc được chọn mặt gửi vàng cho vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp, đóng cùng "ngọc nữ" Lý Nhược Đồng. Phim đưa Cổ Thiên Lạc thành tài tử đình đám châu Á.
Theo Mtime, anh được khán giả nhìn nhận là "đại hiệp" nhờ diễn xuất thuyết phục, ngoại hình chính trực. Tác phẩm thành bệ phóng giúp Cổ Thiên Lạc gặt hái thành công ở loạt phim cổ trang lẫn hiện đại như Hồ sơ trinh sát 4, Thử thách nghiệt ngã, Cỗ máy thời gian, Thiên địa nam nhi, Càn Long đại đế.
Ngay từ những năm đầu vào nghề, Cổ Thiên Lạc được chọn mặt gửi vàng cho vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp, đóng cùng "ngọc nữ" Lý Nhược Đồng. Phim đưa Cổ Thiên Lạc thành tài tử đình đám châu Á.
Theo Mtime, anh được khán giả nhìn nhận là "đại hiệp" nhờ diễn xuất thuyết phục, ngoại hình chính trực. Tác phẩm thành bệ phóng giúp Cổ Thiên Lạc gặt hái thành công ở loạt phim cổ trang lẫn hiện đại như Hồ sơ trinh sát 4, Thử thách nghiệt ngã, Cỗ máy thời gian, Thiên địa nam nhi, Càn Long đại đế.
Như Anh
Ảnh: HK01, Baidu