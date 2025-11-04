Vẻ tuấn tú thời trẻ của Cổ Thiên Lạc

Thiên Lạc ở tuổi 55, theo Sina, anh là nghệ sĩ Hong Kong đóng nhiều phim nhất thập niên qua, được mệnh danh "Ông trùm" mới của điện ảnh Hong Kong. Những năm gần đây, anh bỏ tiền túi và kêu gọi đầu tư, thực hiện Minh nhật chiến ký, Cỗ máy thời gian (bản điện ảnh), Cửu Long thành trại, tạo công ăn việc làm cho nhân viên lĩnh vực sản xuất phim.

Diễn viên sẽ đến TP HCM chiều 5/11 để chuẩn bị cho gala điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), sự kiện lần đầu tổ chức tại Việt Nam, với chủ đề Together we dare to be powerful (Chúng ta trở nên mạnh mẽ cùng nhau). Chương trình do Asian Film Awards Academy phối hợp Cơ quan phát triển sáng tạo văn hóa Hong Kong (Cultural and Creative Industries Development Agency) và Quỹ Phát triển Điện ảnh Hong Kong tổ chức.