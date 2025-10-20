Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc sắp tới Việt Nam

Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc sẽ dự gala điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), diễn ra ngày 6-8/11 tại TP HCM.

Sự kiện lần đầu tổ chức tại Việt Nam, với chủ đề Together we dare to be powerful (Chúng ta trở nên mạnh mẽ cùng nhau). Tại lễ khai mạc, hai nhà làm phim dự kiến giao lưu khán giả về công việc, hợp tác phát triển điện ảnh ở châu Á.

Diễn viên Hồng Kim Bảo (trái) và Cổ Thiên Lạc. Ảnh: HK01

Giám đốc điều hành Asian Film Awards Academy, Liên Bội Tuyền

(Josie Lin), cho biết: "Tốc độ phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam gây ấn tượng sâu sắc với nhiều người. Khán giả tại đây trẻ, nhiệt tình, đầy sức sống. Có thể đưa gala Điện ảnh Hong Kong lần đầu đến Việt Nam với chúng tôi là dấu mốc văn hóa quan trọng".

Bà hy vọng gala giúp khán giả cảm nhận được sức hút của phim hành động Hong Kong, làm khán giả thấu hiểu sự không ngừng sáng tạo của các nhà làm phim.

Gala nhằm giới thiệu các tác phẩm, nhà làm phim Hong Kong (Trung Quốc) mang tinh thần sáng tạo, vượt qua rào cản để thúc đẩy sự đa dạng trong phim ảnh. Ngoài chương trình khai mạc, sự kiện gồm bốn buổi chiếu phim, gồm: Cửu Long thành trại: Vi thành (đạo diễn Trịnh Bảo Thụy), Stuntman (đạo diễn Lương Quán Nghiêu, Lương Quán Thuấn), Bốn con đường mòn (phim tài liệu của đạo diễn Robin Lee), Cửu biệt trùng phùng (đạo diễn Lương Lễ Ngạn).

Chương trình do Viện hàn lâm giải thưởng Điện ảnh châu Á (Asian Film Awards Academy) phối hợp Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hong Kong tại Singapore tổ chức, cùng các đơn vị tại TP HCM phối hợp thực hiện. Trước đó, gala từng được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Phnom Penh (Campuchia) và Jakarta (Indonesia).

Hồng Kim Bảo giao đấu Chân Tử Đan trong "Diệp Vấn 2" Hồng Kim Bảo và Chân Tử Đan trong "Diệp Vấn 2". Video: Golden Screen

Đạo diễn, diễn viên kiêm chỉ đạo hành động Hồng Kim Bảo 73 tuổi, gia nhập trường dạy Kinh kịch của Vu Chiêm Nguyên năm 10 tuổi. Giai đoạn này ngoài luyện biểu diễn, võ công, Hồng Kim Bảo đóng một số phim điện ảnh. Từ năm 18 tuổi, cùng sư đệ Thành Long, ông làm Long hổ võ sư - nghề đóng thế cảnh nguy hiểm.

Nhờ am hiểu Taekwondo và Vịnh Xuân quyền, Hồng Kim Bảo thiết kế hành động cho nhiều phim điện ảnh như Đông Tà Tây Độc, Hoàng Phi Hồng 1998, Diệp Vấn. Diễn viên còn thành công khi đóng chính Phì long quá giang, Tạp gia tiểu tử, Đề phòng kẻ trộm, Ngũ phúc tinh, Thất Tiểu Phúc, Rồng bất tử... Từ thập niên 2000 đến nay, Hồng Kim Bảo đóng các tác phẩm nổi tiếng như Sát phá lang, Diệp Vấn, Cẩm y vệ. Những năm gần đây ông đóng Biên duyên hành giả, Cửu Long thành trại.

Những năm gần đây, Hồng Kim Bảo mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao, vì thế áp dụng chế độ ăn thanh đạm. Năm 2017, nghệ sĩ phẫu thuật ở đầu gối, bác sĩ yêu cầu ông ít vận động. Từ đó, nam diễn viên thường phải dùng xe lăn.

Dung mạo Cổ Thiên Lạc qua thời gian Các phim nổi bật của Cổ Thiên Lạc từ thuở 20 tới ngũ tuần. Video: Bilibili

Cổ Thiên Lạc, 54 tuổi, hoạt động giải trí 30 năm, nổi tiếng với nhiều tác phẩm của TVB như Hồ sơ trinh sát 4, Thử thách nghiệt ngã, Cỗ máy thời gian, Thần điêu đại hiệp 1995 (vai Dương Quá, đóng cùng Lý Nhược Đồng). Thập niên 2000, anh tập trung đóng điện ảnh. Theo Sina, Thiên Lạc là nghệ sĩ Hong Kong đóng nhiều phim nhất thập niên qua, được mệnh danh "Ông trùm" mới của điện ảnh Hong Kong. Những năm gần đây, anh bỏ tiền túi và kêu gọi đầu tư, thực hiện Minh nhật chiến ký, Cỗ máy thời gian (bản điện ảnh), Cửu Long thành trại, tạo công ăn việc làm cho nhân viên lĩnh vực sản xuất phim.

Nghinh Xuân