Vé tàu, xe Tết ảm đạm

Lượng lớn người rời TP HCM từ trước, số khác đổi kế hoạch đi lại vì lo dịch bệnh, về bị cách ly, khiến các bến xe, ga tàu đìu hiu dù chỉ hơn nửa tháng đến Tết.

Chiều 13/1, 9 doanh nghiệp vận tải ở Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) đã mở bán vé Tết Nhâm Dần 2022, nhưng trước các quầy vé vắng khách, chỉ lác đác người mua, dò hỏi thông tin. Các băng ghế ở khuôn viên bến chỉ vài khách ngồi, chờ lên xe đi luôn trong ngày, trái ngược cảnh đông đúc, nhộn nhịp như nhiều năm qua dịp gần Tết. Khu vực bãi đậu, hàng trăm ôtô xếp hàng chờ khách.

Lác đác khách đến mua vé tại Bến xe Miền Đông, chiều 13/1. Ảnh: Gia Minh

Chị Phạm Thị Phương Thảo, nhân viên bán vé thuộc hãng xe Bình Tâm chạy tuyến TP HCM - Quảng Ngãi, nhớ lại thời điểm này những năm trước, quầy vé luôn kín khách, nhà xe phải tổ chức thêm điểm bán ở cửa vào bến. "Năm ngoái, lượng khách khá vắng do dịch bệnh, nhưng không ảm đạm như năm nay", chị Thảo nói và cho biết đây là lần đầu trong gần 10 năm làm việc chị gặp cảnh này.

Tuyến TP HCM - Quảng Ngãi là một trong những chặng có nhu cầu đi lại rất lớn dịp Tết, khi hầu hết các hãng xe có thương hiệu đều hết vé sau vài ngày mở bán. Năm nay, theo chị Thảo, nhà xe Bình Tâm dù bắt đầu bán vé Tết từ đầu tháng 12/2021, nhưng đến nay tất cả ngày cao điểm đều còn chỗ. "Hãng cũng bán vé và giảm giá cho nhiều loại xe từ ghế ngồi, giường nằm, limousine chất lượng cao, với nhiều hình thức như trực tiếp tại bến, tổng đài, online... nhưng ít người mua", chị Thảo nói thêm.

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, nhu cầu đi lại của khách dịp Tết năm nay thay đổi rất lớn do dịch bệnh kéo dài. Phần lớn người lao động giảm thu nhập nên thay đổi kế hoạch về quê. Biến chủng Omicron mới xuất hiện gần đây cũng là nguyên nhân làm nhiều người lo ngại, khiến nhu cầu về các tỉnh thành giảm. Hiện, lượng xe khởi hành ở Bến xe Miền Đông mỗi ngày chỉ bằng 30% so với cùng kỳ, trên xe trung bình chưa đến 10 khách, dù chỉ còn hơn nửa tháng đến Tết. Lúc trước khi dịch bùng phát, bình thường mỗi ngày tại bến có gần 1.000 xe khởi hành.

Xe khách xếp hàng đậu tại Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, chiều 13/1. Ảnh: Gia Minh

Trong kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán, bến xe dự báo thời gian trước Tết từ 22 đến 31/1 (20 đến 29/12 âm lịch), trung bình khách qua bến đạt hơn 16.000 người mỗi ngày, bằng khoảng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức này được xem thấp nhất dịp Tết nhiều năm qua, nhưng lãnh đạo Bến xe Miền Đông cho biết đó là kịch bản lạc quan nếu Covid-19 được kiểm soát, nhất các tỉnh thành không cách ly người về từ TP HCM.

"Nếu địa phương yêu cầu cách ly người về, lượng khách còn giảm hơn", ông Đỗ Phú Đạt, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông nói và cho biết Tết Dương lịch mới đây, bến dự báo lượng khách khá thấp nhưng thực tế còn ít hơn.

Tương tự tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), do đặc thù các tuyến ngắn nên khách thường mua vé những ngày cận Tết. Tuy nhiên, lượng khách được dự báo giảm sâu nên tại bến xe này hiện chưa có doanh nghiệp vận tải đăng ký bán vé Tết. Lãnh đạo Bến xe Miền Tây cho biết hiện lượng khách qua bến chỉ đạt 15-20% so với trước, hy vọng các ngày cao điểm đi lại sắp tới tăng lên 60-70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách mua vé ở Bến xe Miền Tây, quận Bình Tân, hồi đầu tháng 1. Ảnh: Gia Minh

Một lượng lớn người dân đã rời thành phố về quê cũng là nguyên nhân khiến lượng khách ở các bến xe giảm. Thống kê của Sở Giao thông Vận tải cho biết trong thời gian giãn cách xã hội, TP HCM đã phối hợp đưa hơn 55.000 người về 47 tỉnh thành theo nguyện vọng. Phần lớn họ chưa trở lại thành phố.

Vé tàu Tết cũng trong cảnh ảm đạm. Bắt đầu mở bán từ giữa tháng 11/2021, nhưng hiện mới hơn 31.000 vé tàu được bán, giảm sâu so với cùng kỳ năm 2021. Trước đó, ảnh hưởng dịch bệnh nên giai đoạn đầu, đường sắt mở bán trước cho 4 đôi tàu khách Bắc - Nam gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và tàu SE21/SE22 chạy tuyến TP HCM - Đà Nẵng, cung cấp hơn 36.000 chỗ. Tuy nhiên, tốc độ bán vé khá chậm, trái ngược các năm trước sau vài ngày mở bán, nhiều chặng đã trong tình trạng khan hiếm vé.

Hiện, nhu cầu đi lại tăng nên đường sắt mới bổ sung các tàu chặng ngắn từ TP HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại. Trên các đoàn tàu vẫn áp dụng chính sách bán vé nguyên khoang cho người có nhu cầu, đồng thời áp dụng nhiều chính sách như giảm giá cho cá nhân mua vé sớm xa ngày đi tàu đến 40%; khách mua vé cự ly từ 300 km giảm 10-15%, được miễn phí suất ăn trên tàu...

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết năm 2021, khách đi và đến thành phố bằng đường sắt giảm đến 61% so với cùng kỳ, khi chỉ đạt hơn 365.000 lượt. Xe khách tuyến cố định qua thành phố cũng sụt giảm nghiêm trọng, chỉ đạt gần 9 triệu lượt khách, giảm 62% so với năm 2020.

Gia Minh