Vé tàu Tết bán chậm

Vé tàu Tết Bính Ngọ được mở bán từ tháng 9, hiện lượng vé bán ra mới đạt 64.200, bằng 73% so với tổng số vé xuất bán cùng kỳ dịp Tết năm trước.

Vé tàu Tết 2026 được ngành đường sắt mở bán chính thức từ 20/9 với 330.000 vé cho hành khách đi suốt chặng dài Bắc Nam. Sau một tháng, Công ty CP Vận tải đường sắt đã bán 64.200 vé (gồm cả chặng dài và ngắn), trong đó 66% được bán trên các kênh trực tuyến, còn lại bán tại ga.

Theo đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt, tốc độ bán vé một tháng đầu chậm hơn năm trước. Nguyên nhân có thể vé được mở bán từ tháng 9 trong khi Tết Bính Ngọ vào tháng 2/2026. Năm trước vé tàu được bán vào tháng 10, trong khi dịp nghỉ Tết sớm hơn. Dự kiến lượng đặt vé có thể tăng vào sát kỳ nghỉ.

Lượng vé bán ra tập trung nhiều vào những ngày cao điểm từ 23 đến 27 tháng chạp năm Ất Tỵ. Ngành đường sắt ghi nhận chỉ còn khoảng 2.500 chỗ đi chặng dài Bắc Nam trong những ngày này.

Cụ thể, vé tàu đi từ Sài Gòn/Dĩ An/Biên Hòa ra đến các ga Vinh/Hà Nội trong ngày 10/2/2026 (tức 23 tháng chạp) còn 1.045 vé. Ngày 11/2/2026 (tức 24 tháng chạp) đến 13/2/2026 (26 tháng chạp) chỉ còn hơn 100 vé chặng ga Sài Gòn - Vinh mỗi ngày, phần lớn là ghế ngồi mềm.

Năm nay, ngành đường sắt tiếp tục bán vé ghế phụ cho trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi. Hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi có thể mua thêm một vé ghế phụ cho trẻ em, khi lên tàu trẻ em dùng chỗ chung với người lớn.

Khách mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn, sáng 20/9. Ảnh: Giang Anh

Trong dịp Tết, ngành đường sắt dự kiến chạy 55 đoàn tàu với hơn 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 vé. Ngoài 7 đôi tàu khách Thống Nhất, có hai đôi tàu tăng cường (TN3/4 và TN5/6) chạy tuyến Hà Nội - TP HCM.

Ngành đường sắt cũng bố trí 12 đôi tàu khu đoạn Hà Nội - Vinh, Đồng Hới - Đà Nẵng, hai đôi tàu Huế - Đà Nẵng; cùng các chuyến trên chặng Sài Gòn đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. Một số chuyến tăng cường từ TP HCM đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang, Hà Nội đi Vinh... cũng được bổ sung phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách mua vé tại ga, đại lý chính thức, mang theo giấy tờ tùy thân để được hưởng ưu đãi, tránh mua qua "cò vé". Vé cũng được bán trực tuyến trên các website dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn.



Để kiểm tra vé hợp lệ, hành khách truy cập dsvn.vn, mục "kiểm tra vé", nhập thông tin cần thiết và nhấn "kiểm tra vé". Nếu kết quả hiển thị "không tìm thấy vé điện tử phù hợp", khách cần liên hệ nhà ga để được hỗ trợ.