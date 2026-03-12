Vé tàu khách giảm giá 3%

Từ ngày 13/3, ngành đường sắt giảm giá vé hành khách 3% và giá cước vận chuyển hàng hóa 4% trên các đoàn tàu cả nước.

Theo Công ty CP Vận tải Đường sắt, giá vé tàu giảm do giá xăng dầu trong nước đã điều chỉnh từ 22h ngày 11/3 với mức giảm khoảng 12% so với 15h ngày 7/3.

5 ngày trước, ngành đường sắt tăng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa do giá nhiên liệu trong nước tăng 56% so với cuối tháng 2. Lãnh đạo Công ty CP Vận tải Đường sắt cam kết điều chỉnh giá cước khi giá dầu diesel hạ nhiệt để đảm bảo tính cạnh tranh và quyền lợi cao nhất cho khách hàng.

Tàu khách Bắc Nam dừng trả khách ở ga Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngành đường sắt vẫn tiếp tục áp dụng các chính sách giảm giá vé cho người thuộc diện chính sách như giảm 90% cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước 1945; giảm 25% cho trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi, miễn phí vé tàu đối với trẻ em dưới 6 tuổi; giảm 10% cho sinh viên, vé khứ hồi chiều về.

Giá xăng dầu thế giới 10 ngày qua liên tục biến động do xung đột ở Trung Đông leo thang. Eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến tuyến hàng hải đang kiểm soát khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu bị gián đoạn. Giá xăng dầu trong nước cũng vì thế nhiều lần điều chỉnh, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải.

Anh Duy