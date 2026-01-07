Vẻ quyến rũ của Sydney Sweeney

Ngày 6/1, tạp chí W Magazine công bố Sydney Sweeney là một trong 34 nghệ sĩ góp mặt trong ấn phẩm thường niên Best Performances - chuyên mục tôn vinh các diễn viên có màn thể hiện ấn tượng năm qua.

Trong bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Tyrone Lebon thực hiện, Sweeney phủ sơn lên cơ thể khỏa thân để hóa thành tượng Oscar. People nhận xét đây là trang bìa táo bạo nhất trong sự nghiệp của diễn viên.

Người đẹp 29 tuổi để kiểu tóc bob biểu tượng của huyền thoại Marilyn Monroe, đeo vòng cổ thuộc dòng cao cấp Haute Joaillerie từ thương hiệu Chopard.

Sydney Sweeney sinh năm 1997 tại Washington, là ngôi sao thế hệ mới của Hollywood. Sự nghiệp của cô gắn liền với nhiều thước phim nóng bỏng, nổi tiếng từ vai Cassie trong series Euphoria (2019). Những năm gần đây, cô không ngừng thử sức với nhiều thể loại từ rom-com đến phim tiểu sử. Dự án gần nhất của cô - The Housemaid, công chiếu cuối tháng 12/2025 - nhận nhiều lời khen.