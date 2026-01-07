Vẻ quyến rũ của Sydney Sweeney

Ngày 6/1, tạp chí W Magazine công bố Sydney Sweeney là một trong 34 nghệ sĩ góp mặt trong ấn phẩm thường niên Best Performances - chuyên mục tôn vinh các diễn viên có màn thể hiện ấn tượng năm qua.
Trong bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Tyrone Lebon thực hiện, Sweeney phủ sơn lên cơ thể khỏa thân để hóa thành tượng Oscar. People nhận xét đây là trang bìa táo bạo nhất trong sự nghiệp của diễn viên.
Người đẹp 29 tuổi để kiểu tóc bob biểu tượng của huyền thoại Marilyn Monroe, đeo vòng cổ thuộc dòng cao cấp Haute Joaillerie từ thương hiệu Chopard.
Sydney Sweeney sinh năm 1997 tại Washington, là ngôi sao thế hệ mới của Hollywood. Sự nghiệp của cô gắn liền với nhiều thước phim nóng bỏng, nổi tiếng từ vai Cassie trong series Euphoria (2019). Những năm gần đây, cô không ngừng thử sức với nhiều thể loại từ rom-com đến phim tiểu sử. Dự án gần nhất của cô - The Housemaid, công chiếu cuối tháng 12/2025 - nhận nhiều lời khen.
Trailer phim Housemaid của Sydney Sweeney. Video: Lionsgate
Ngoài đời, cô cũng theo đuổi hình tượng quyến rũ, thường diện trang phục tôn dáng mỗi khi dự sự kiện. Trong buổi quảng bá phim tháng 12/2025, diễn viên gây chú ý khi mặc đầm khoét sâu của hãng Galia Lahav, gợi nhớ "chiếc váy trắng bị tốc" của minh tinh Marilyn Monroe trong phim The Seven Year Itch (1955).
Tạp chí Elle khen Sydney Sweeney tỏa sáng khi diện thiết kế của Miu Miu khi dự sự kiện ở New York đầu tháng 12/2025.
Cuối năm ngoái, trang phê bình TC Candler xếp cô đứng thứ hai trong bảng xếp hạng 100 cô gái đẹp nhất thế giới 2025. Trò chuyện với Allure gần đây, diễn viên khẳng định chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ vì sợ kim tiêm.
Diễn viên tái hiện phong cách của thập niên 1990 khi mặc thiết kế của nhà mốt Thierry Mugler tại Liên hoan phim Hamptons tháng 10/2025.
Trong cuộc phỏng vấn với Elle, Sweeney cho biết không tiêm botox hay filler vì tôn trọng sự lão hóa tự nhiên. Cô chăm sóc da bằng việc chú trọng dưỡng ẩm, chống nắng, tẩy trang. Mỗi buổi sáng, cô thường lăn mặt bằng đá lạnh để giảm sưng, thu nhỏ lỗ chân lông.
Cuối tháng 10/2025, cô gây sốt mạng xã hội khi mặc đầm ánh bạc xuyên thấu tại sự kiện Power of Women ở Los Angeles. Trên X, các bài đăng lại hình ảnh của cô thu hút từ hàng trăm nghìn đến triệu lượt xem. Harper's Bazaar nhận xét bộ váy cho thấy Sweeney có cách biến tấu riêng khi theo đuổi mốt "mặc như không".
Sydney Sweeny khoe vóc dáng săn chắc trong chuyến đi biển năm 2022.
Diễn viên cao 1,61 m, từ lâu nổi tiếng với thân hình đồng hồ cát. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cô thường chia sẻ bí quyết giữ dáng. Trên Women's Health, Sweeney cho biết thích tập thể dục buổi sáng, dành thời gian chạy bộ và tập Solidcore (bài tập kháng lực trên máy tập pilates). Cô cũng tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như trượt tuyết, leo núi, lướt sóng. Năm 14 tuổi, cô từng học võ tổng hợp (MMA).
Sydney Sweeney trong bộ ảnh quảng bá phim Christy.
Cũng trong năm 2025, nghệ sĩ gây chú ý khi vào vai huyền thoại quyền Anh Christy Martin trong phim tiểu sử mang tên bà. Để có ngoại hình phù hợp, Sweeney luyện tập suốt ba tháng rưỡi. Theo W Magazine, lịch trình hàng ngày của cô gồm tập tạ trong một tiếng mỗi buổi sáng, luyện kickboxing tầm hai tiếng vào buổi trưa, sau đó lại nâng tạ khoảng một tiếng vào ban đêm.
Trailer phim Christy. Video: YouTube Black Bear
Ngoài tập thể lực, Sweeney ăn uống điều độ để tăng thêm khoảng 14 kg. Thời điểm đó, cô cho biết không thể mặc vừa bộ đồ nào ở nhà nhưng cảm thấy tuyệt vời vì cơ thể khỏe mạnh.
Cô chuộng phong cách trang điểm tự nhiên với gu thời trang đa dạng ngoài đời. Bên cạnh váy nữ tính, cô thích mặc quần jeans, áo phông và sweater.
Trên trang cá nhân, Sydney Sweeney thường đăng ảnh cuộc sống, đi du lịch cùng bạn bè. Hiện Instagram của cô có 25,8 triệu người theo dõi.
Phương Thảo (theo W Magazine, People)
Ảnh, video: W Magazine, Instagram Sydney Sweeney