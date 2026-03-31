Vẻ ngọt ngào của Á hậu Khánh Như

Từ phải qua: Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như, Hoa hậu Phương Oanh, Á hậu 2 Tâm Như trong chung kết Miss World Vietnam, tối 29/3 ở TP HCM.
Người đẹp được nhiều khán giả theo dõi chương trình ủng hộ bởi gương mặt sáng, khả năng trình diễn tự tin, làm chủ sân khấu.
Khánh Như trả lời câu hỏi ứng xử.
Cô cao 1,69 m, nặng 53 kg. Số đo ba vòng là 85-59-95 cm.
Khánh Như trong buổi thi chung khảo hôm 25/3 tại TP HCM. Cô là một trong những thí sinh vào top 20 trước chung kết, do chiến thắng phần thi Người đẹp bản lĩnh.
Thí sinh hát trong vòng tài năng.
Người đẹp được giám khảo đánh giá cao về khả năng hùng biện, truyền tải thông điệp tốt tới người nghe. Cô còn có tên trong nội dung Người đẹp tài năng (top 10), Queen Talk (top 4).
Á hậu là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, Đại Học Kinh tế TP HCM. Cô tham gia nhiều hoạt động dịch thuật, hùng biện, nghiên cứu, các hoạt động ngoại khóa của sinh viên.
Khánh Như là quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC Én Vàng UEF 2024 dành cho sinh viên TP HCM. Cô dẫn nhiều sự kiện cho các tổ chức, từng cộng tác với Tổng lãnh sự quán Đức tại TP HCM và nhiều doanh nghiệp lớn.
Á hậu chuộng lối trang điểm trong trẻo, tôn làn da căng mịn và các đường nét tự nhiên.
Trang phục thường ngày của cô là các bộ váy áo màu pastel, phong cách nữ tính.
Người đẹp mặc váy lụa trong một chuyến du lịch.
Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Miss World. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.
Ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) và các thành viên Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Quốc Trường, Nhật Kim Anh.
Hà Thu
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp