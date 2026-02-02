'Cả năm để dành được 60 triệu, vé máy bay về quê ăn Tết 44 triệu đồng'

Nhìn giá vé máy bay và bảng kê các chi phí khác, tôi chỉ biết dằn lòng không về.

Gia đình tôi bốn người, một năm làm việc kiếm tiền, mỗi tháng chi trả hết các chi phí, thắt hầu bao, chi tiêu dè sẻn, mỗi tháng dư ra được khoảng 5 triệu đồng. Cả năm cộng lại, coi như có 60 triệu, là kết quả của rất nhiều lần đắn đo trước khi chi tiêu.

Tôi lên xem vé máy bay về quê từ cuối năm Dương lịch 2025 mà chỉ biết thở dài. Vé khứ hồi đã lên tới 11 triệu đồng một người. Gia đình bốn người là 44 triệu, chưa kể taxi hai đầu, quà cáp, chi phí phát sinh. Nhìn con số đó, tôi chỉ còn cách dằn lòng không về.

Có người nói, không đi máy bay thì đi xe, đi tàu. Nhưng vé tàu, vé xe bây giờ cũng đâu còn rẻ. Thời gian di chuyển kéo dài, say xe, mệt mỏi, cả nhà kiệt sức. Về tới quê chưa kịp nghỉ đã lo chuyện dọn dẹp, thăm hỏi, tiếp khách. Ai từng trải qua đều hiểu, Tết ở quê nhiều khi còn vất vả hơn những ngày làm việc ở Sài Gòn.

Vậy nên, câu nói về quê ăn Tết là để nghỉ ngơi, sum vầy đôi khi chỉ đúng một nửa. Phần còn lại là áp lực tài chính, áp lực sức khỏe và áp lực tâm lý mà không phải ai cũng đủ điều kiện gánh nổi.

Tôi chỉ nói rằng, mấy ai không thích được về quê ăn Tết? Về một cách thoải mái, không phải đếm từng đồng, không phải nơm nớp lo tháng sau xoay xở ra sao. Không khí làng xóm, bạn bè cũ, mâm cơm ngày Tết, những thứ đó ai mà không thương, không nhớ. Nhưng cắn răng ở lại, cũng là nỗi buồn rất riêng. Tôi tin là nhiều người người thực sự hiểu cho lựa chọn này.

Với tôi, dù đã cân nhắc rất nhiều và vẫn còn tiếc nuối một cái Tết đoàn viên trọn vẹn, tôi chọn cách mạnh dạn như vậy. Đôi khi, cuộc đời cũng buộc mình phải lạnh lùng một chút, nghĩ cho bản thân và gia đình nhỏ trước khi nghĩ đến những điều "nên làm".

Cứ mỗi năm là câu chuyện về quê ăn Tết lại khiến nhiều người quan tâm. Năm trước cũng thế, năm nay cũng vậy. Người trong cảnh ngộ thì thấy đồng cảm còn người không thì cảm thấy "nhắc đi nhắc lại mãi".

Nói đi nói lại như vậy, tức là đang phản ánh một thực tế rằng chi phí di chuyển ngày càng đắt đỏ đang bào mòn ý nghĩa của Tết đoàn viên đối với không ít người lao động xa quê.

Khi cả năm tích cóp chỉ đủ cho vài ngày đi lại, thì sự lựa chọn ở lại không còn là cá biệt.

Tôi hy vọng một ngày không xa, khi hệ thống cao tốc hoàn chỉnh hơn, khi có thêm đường sắt cao tốc, việc về quê mỗi dịp xuân về sẽ không còn là một bài toán tài chính nặng nề. Khi đó, Tết mới thực sự trở lại đúng vị trí của nó.

Quang Phú