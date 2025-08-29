Mua vé máy bay giá rẻ, bị delay hai giờ vẫn 'tiết kiệm tiền triệu'

Tôi thấy khó hiểu khi nhiều người mua vé giá rẻ, chênh lệch vài triệu đồng, nhưng khi bị delay lại than vãn.

Tôi là một người có thu nhập khá, là chủ một doanh nghiệp nhỏ. Ngoài việc mua vé máy bay để đi công tác xa khá thường xuyên, tôi cũng mua vé cho gia đình đi nghỉ mát, mua cho nhân viên đi công tác.

Thói quen của tôi là luôn chọn lựa hãng báy giá rẻ và chấp nhận delay. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ ca thán hay chửi bới hãng bay hay "quậy" nhân viên mặt đất của hãng bay.

Vì tôi nghĩ thế này, vé của một hãng bay được xem là ít delay nhất và một hãng bay giá rẻ được cho là nhiều delay nhất thì chênh nhau ít nhất một triệu, cao điểm có khi chênh lệch 2 triệu, 3 triệu đồng. Nếu cần đi gấp, có khi chênh nhau cả 5-6 triệu đồng.

Vậy thì khi mình chọn vé giá rẻ và chấp nhận bị delay, thì một vé chúng ta có thể tiết kiện được ít nhất một triệu đồng. Vậy bạn thử nghĩ, trong lúc delay một hai tiếng, và tôi cứ cho thoải mái là một ngày, thì chúng ta chơi trong sân bay, chúng ta đã kiếm được ít nhất một triệu đồng. Nếu chúng ta đi số lượng nhiều thì cứ thế nhân lên.

Như vậy tại sao các bạn phải ca thán? Các bạn làm gì để trong vài tiếng kiếm được một triệu hoặc vài triệu đồng? Nếu thật sự thời gian của các bạn quý hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, thì các bạn cứ chi nhiều hơn cho tiền vé và bay các hãng được cho là ít delay, bay đúng giờ hơn.

Có rất nhiều người chọn mua vé giá rẻ nhưng khi bị delay lại than trời than đất. Mọi thứ đều có giá tương xứng của nó.

Với tôi, thà tôi bị delay mà tiết kiệm được tiền vẫn hơn. Tôi luôn biết cách sắp xếp thời gian để không bị động. Và các bạn cũng cần nhiều hiểu biết về các quy định trong ngành hàng không bị thiệt. Mua thêm bảo hiểm du lịch cũng là một cách tránh các thiệt hại.

Khi mua vé rẻ, tôi thậm chí có thể mua thêm suất ăn trên chuyến bay và thưởng thức nó. Vì nó vẫn rẻ hơn chán các chuyến bay cùng chặng mà không có suất ăn ( hoặc có ăn nhẹ) của các hãng lớn ( do chặng ngắn).

Nói chung lại, các bạn hãy cân nhắc giữa được và mất để cân nhắc chọn cho mình một chuyến bay vừa túi tiền. Nếu đã chọn giá rẻ thì nên đón nhận sự chậm trễ hoặc dịch cu không cao.

Wili