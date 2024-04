Vé máy bay đắt 'chiếu bí' Phú Quốc dịp 30/4

Nếu không 'hiệp đồng binh chủng' để xoay chuyển tình thế, giá vé máy bay cao làm du khách ngại đến Phú Quốc ngay cả dịp hè, 2/9.

Trong một bài thuyết trình hồi đại học, bạn cùng nhóm với tôi ở Phan Thiết (Bình Thuận) cho rằng du lịch quê bạn khó cất cánh vì nằm vào thế kẹt giữa Vũng Tàu và Nha Trang.

Bạn nói rằng du lịch biển, nếu gần và nhằm tiết kiệm chi phí, du khách ở TP HCM sẽ đi Vũng Tàu, có thể về trong ngày. Còn muốn tận hưởng bãi biển xanh cát trắng thì họ sẽ đi Nha Trang (Khánh Hòa).

Thế nhưng từ khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi vào hoạt động, mọi thứ đã khác, nhiều gia đình có ôtô sẵn sàng lái xe ra Phan Thiết, Mũi Né để chơi.

Theo báo cáo trên Cổng thông tin điện tử Bình Thuận, trong tháng 2/2024, du lịch Bình Thuận ước đón gần 800.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 22,0% so tháng trước, tăng 19,2% so cùng kỳ năm trước); trong đó, khách quốc tế đạt 47.500 lượt khách (tăng 5,9% so tháng trước, tăng gấp 2 lần so cùng kỳ năm trước). Doanh thu hoạt động du lịch ước đạt trên 2.095 tỷ đồng (tăng 21,5% so tháng trước, tăng 18,6% so cùng kỳ năm trước).

Ngày lễ 30/4-1/5 sắp đến gần, người làm du lịch ở Phú Quốc 'khổ sở' ngóng khách vì vé máy bay tăng. Theo đó, giá dịch vụ ở Phú Quốc dịp lễ 30/4 bình ổn nhưng vé máy bay đắt khiến lượng đặt chỗ thấp, nhiều doanh nghiệp tung ưu đãi nhưng vẫn ngồi ngóng khách.

Trong ván cờ hút du khách dịp lễ 30/4, tôi thấy Phú Quốc đã bị giá vé máy bay cao "chiếu bí". Nguyên do, đặc thù vị trí địa lý là một hòn đảo, chỉ có hai cách đến Phú Quốc là đi máy bay và đi phà biển.

Du khách ở Hà Nội, thậm chí Sài Gòn sẽ đi máy bay, ngoài nhanh thì có còn tiện. Đơn cử, tôi và nhóm bạn có ý định đi Phú Quốc chơi, chẳng lẽ vì tránh giá vé máy bay cao mà phải đi xe đò xuống Rạch Giá (Kiên Giang), rồi bắt phà ra Phú Quốc?

Một người làm du lịch chia sẻ: "Làm tour Phú Quốc dịp lễ còn đắt hơn đi Phượng Hoàng Cổ Trấn", và cho biết dải vé máy bay dịp hè từ Hà Nội đi Phú Quốc giá cũng đang "rất cao".

Ngành du lịch Phú Quốc cần tìm phương án tháo gỡ nhược điểm này, thì mới hy vọng thoát khỏi cảnh ngóng chờ khách.

