Vẻ đời thường của người đẹp Mỹ đăng quang Miss Cosmo

Yolina Lindquist đăng quang cuộc thi hôm 20/12 ở TP HCM, được giám khảo, công chúng đánh giá cao về sắc vóc, học vấn. Loạt ảnh đời thường của mỹ nhân gây chú ý trên nhiều diễn đàn sắc đẹp.

Tân hoa hậu được fan yêu mến bởi tính cách hài hước. Sau cuộc thi, Yolina thường livestream giao lưu với khán giả. Hình ảnh cô phơi đồ giữa đêm, uống nước ngọt, ăn gỏi cuốn, nói tiếng Việt nhận về lượt tương tác lớn. Hôm 24/12, Yolina ăn mừng lượt theo dõi trên Instagram tăng từ 1.000 lên 100.000 sau gần một tháng.