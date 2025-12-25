Vẻ đời thường của người đẹp Mỹ đăng quang Miss Cosmo

Yolina Lindquist đăng quang cuộc thi hôm 20/12 ở TP HCM, được giám khảo, công chúng đánh giá cao về sắc vóc, học vấn. Loạt ảnh đời thường của mỹ nhân gây chú ý trên nhiều diễn đàn sắc đẹp.
Tân hoa hậu được fan yêu mến bởi tính cách hài hước. Sau cuộc thi, Yolina thường livestream giao lưu với khán giả. Hình ảnh cô phơi đồ giữa đêm, uống nước ngọt, ăn gỏi cuốn, nói tiếng Việt nhận về lượt tương tác lớn. Hôm 24/12, Yolina ăn mừng lượt theo dõi trên Instagram tăng từ 1.000 lên 100.000 sau gần một tháng.
Yolina nhảy trên nền nhạc Giáng sinh cùng Á hậu Chelsea Fernandez.
Yolina Lindquist, 22 tuổi, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Southern Illinois Mỹ, theo hồ sơ đăng tải trên website cuộc thi. Khác với vẻ sắc sảo, quyến rũ trên sân khấu, mỹ nhân được nhận xét giản dị ở đời thường.
Yolina Lindquist nói tiếng Việt khi giao lưu khán giả. Cô được fan đặt cho tên gọi "Ngọc Na".
Cô yêu thích hoạt động ngoài trời khi học cấp ba, thời sinh viên.
Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh nhận xét Yolina Lindquist dễ gần. Trong nhiều video hậu trường, người đẹp Mỹ pha trò, tạo dáng nhí nhảnh cùng thí sinh.
Yolina Lindquist trong sinh nhật tuổi 21. Mỹ nhân gây chú ý với mái tóc vàng, da nâu khỏe khoắn.
Cô phối trang phục gam màu nổi trong một lần đón Giáng sinh tại quê nhà.
Hình ảnh Yolina Lindquist khi làm sinh viên. Cô thường mặc giản dị với áo thun kết hợp khoác da, đi giày thể thao.
Yolina Lindquist bên gia đình trong ngày tốt nghiệp.
Cô từng đặt chân đến gần 20 quốc gia. Theo người đẹp, sở thích đi du lịch giúp cô mở mang kiến thức, khám phá thêm các nền văn hóa.
Hoa hậu gắn bó nhiều môn thể thao như lướt ván, leo núi, lặn.
Mỹ nhân sáng lập Courage Over Cancer - dự án cộng đồng tập trung nâng cao nhận thức, gây quỹ và hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Một năm qua, cô thực hiện nhiều chương trình, kêu gọi được 20.000 USD cho Quỹ Nghiên cứu Ung thư Huntsman, đồng thời được vinh danh trong Top 8 Sweetheart Fundraiser - hoạt động gây quỹ của sinh viên ở Mỹ.
Yolina Lindquist bên hội bạn trong các chuyến dã ngoại.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp