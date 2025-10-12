Vẻ điển trai của 'quốc bảo' Nhật Bản

Diễn viên vừa trở lại với series Alice in Borderland phần 3, đạt 8,5 triệu lượt xem trong tuần đầu ra mắt tại Netflix. Trên Reddit, nhiều khán giả nhận xét nội dung series không ấn tượng bằng hai phần trước. Điểm cộng là nam chính Arisu (Yamazaki Kento đóng) được tạo hình đẹp, diễn xuất tốt hơn.
Phim nói về thế giới giả tưởng, nơi người chơi phải vượt qua các trò sinh tử để giữ mạng sống.
Trailer Alice in Borderland 3. Video: Netflix
Yamazaki Kento kết hợp ăn ý với bạn diễn Tao Tsuchiya (vai Usagi). Ngoài đời, họ là bạn thân hơn 10 năm. Trước Alice in Borderland, họ đóng chung phim điện ảnh Orange (2015).
Anh sinh năm 1994, gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi với công việc người mẫu ảnh. Năm 2010, ở tuổi 18, anh có vai diễn đầu tiên với Atami no Sousakan, đóng một học sinh trung học bị mất tích trong vụ án bí ẩn. Sau đó, anh xuất hiện đều đặn trong các phim live-action chuyển thể từ manga và shoujo (truyện tranh dành cho thiếu nữ), được mệnh danh là "Hoàng tử shoujo" nhờ ngoại hình ưa nhìn.
Yamazaki Kento trong Your Lie in April (2016). Video: YouTubeフジテレビ公式
Độc giả của tạp chí thời trang hàng đầu Nhật Bản Vivi hai lần liên tiếp bình chọn Kento đứng đầu danh sách "Bảo vật quốc gia" năm 2015 và 2016. Kết quả dựa trên kết quả cuộc khảo sát với 10.000 khán giả để chọn ra những nghệ sĩ đẹp trai nhất đất nước.
Những năm đầu sự nghiệp, Yamazaki Kento thường bị gắn mác "bình hoa" do diễn xuất kém. Những năm gần đây, anh dần thoát khỏi hình tượng "hoàng tử" phim tình cảm, tham gia các thể loại như sinh tồn, hành động.
Ngoài diễn xuất, anh đắt show dự sự kiện, chụp hình thời trang. Theo trang Asiantv4u, anh có tài san khoảng hơn 10 triệu USD, là một trong những nam diễn viên có thu nhập tốt nhất Nhật Bản.
Yamazaki Kento còn được gọi là "con ong" chăm chỉ của làng giải trí. Đến nay, anh có hơn 40 phim điện ảnh lẫn truyền hình. Diễn viên có 6,5 triệu người theo dõi trên Instagram.
Nghệ sĩ theo phong cách thời trang tối giản với các bộ trang phục có màu sắc, kiểu dáng nhã nhặn.
Anh từng bị bắt gặp hẹn hò Hirose Suzu, bạn diễn trong Your Lie in April, nhưng chưa từng xác nhận mối quan hệ.
Yamazaki Kento và bạn thân Arata Mackenyu (phải). Hai người từng đóng chung JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, Todome no Kiss.
Thanh Thanh
Ảnh: Instagram Yamazaki Kento