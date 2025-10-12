Vẻ điển trai của 'quốc bảo' Nhật Bản

Diễn viên vừa trở lại với series Alice in Borderland phần 3, đạt 8,5 triệu lượt xem trong tuần đầu ra mắt tại Netflix. Trên Reddit, nhiều khán giả nhận xét nội dung series không ấn tượng bằng hai phần trước. Điểm cộng là nam chính Arisu (Yamazaki Kento đóng) được tạo hình đẹp, diễn xuất tốt hơn.

Phim nói về thế giới giả tưởng, nơi người chơi phải vượt qua các trò sinh tử để giữ mạng sống.