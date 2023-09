Yamazaki Kento - hoàng tử phim tình cảm Nhật

Năm 2010, Kento bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với Atami's Police Investigators. Anh thường đóng phim tình cảm như Orange (2015), No Longer Heroin (2015), Your Lie in April (2016), Wolf Girl and Black Prince (2016), Hyouka: Forbidden Secrets (2017), Love is hard for Otaku (2020), Todome no Kiss (2018)... Ảnh: Stardust