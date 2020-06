Vẻ đẹp Mông Cổ qua trang phục truyền thống

Theo Meniconzi: "Trước kia vua chúa của những bộ tộc du mục Mông Cổ từng mặc các trang phục truyền thống này, kết hợp rất nhiều đồ trang sức lộng lẫy. Họ có thợ may và xưởng may riêng. Ngày nay, các gia đình vẫn làm những bộ đồ này và truyền lại cho con cháu mình. Các mẹ thường là những người may quần áo cho con cái rồi truyền nghề cho các bé gái, và cứ thế tới các đời sau".