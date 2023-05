Vẻ đẹp các loài chim nước ở Việt Nam

Tác phẩm Vào đời đoạt giải nhì của tác giả Nguyễn Văn Thảnh chụp cá thể le hôi còn non tại vùng ven biển thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM.

Le hôi (Little Grebe,Tachybaptus ruficollis), là loài thuộc họ chim lặn (Podicipedidae), cơ thể dài 23-29 cm, loài này hay xuất hiện ở các ao hồ nước ngọt, thoạt nhìn trông giống vịt nhưng kích thước rất nhỏ hơn nhiều và không thuộc họ hàng nhà vịt, chúng thường sống thành cặp và bơi lặn rất giỏi. Chim có vòng trắng xung quanh mắt, mỏ nhỏ nhọn, phần trên tối màu với cổ màu xám nâu vào mùa không sinh sản, phần thân dưới trắng chỉ nhìn được khi bay. Các chim non có thể bơi được ngay sau khi nở, con non thường được mang trên lưng của bố mẹ chúng khi kiếm ăn.