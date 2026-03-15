Vệ binh Iran đe dọa 'săn lùng' Thủ tướng Israel

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ "dốc sức truy lùng" Thủ tướng Israel, đồng thời tăng cường tập kích căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 15/3 đăng tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho hay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã "không xuất hiện trước công chúng trong vài ngày qua", đồng thời nhận định những thông điệp của ông trên X được dựng bằng AI.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin cho rằng Thủ tướng Netanyahu đã thiệt mạng trong một đòn tấn công đáp trả của Iran nhằm vào Israel. Văn phòng Thủ tướng Israel đã phải ra tuyên bố bác bỏ, khẳng định ông Netanyahu "vẫn ổn".

IRGC cho rằng số phận của ông Netanyahu đến nay chưa rõ và nêu giả thuyết ông này "đã chết hoặc đã trốn thoát cùng gia đình giữa cuộc khủng hoảng", nhưng không đưa ra bằng chứng.

"Chỉ cần Netanyahu còn sống, chúng tôi sẽ dốc sức săn lùng và đoạt mạng ông ta", IRGC tuyên bố.

Hình ảnh gần đây nhất của ông Netanyahu được công bố là video bình luận về tình hình chiến sự, được đăng trên cổng thông tin chính phủ Israel ngày 12/3. Ông không xuất hiện trên truyền thông từ đó đến nay.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran duyệt binh ở Tehran hồi tháng 1/2025. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, IRGC cho biết đã tiến hành đợt tấn công mới, phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào ít nhất ba căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. IRGC khẳng định căn cứ không quân Al-Harir ở Erbil, thuộc khu tự trị Kurdistan của Iraq, cùng hai cơ sở quân sự Ali Al Salem và Arifjan tại Kuwait đều trúng đòn.

Tehran nói các cuộc tấn công nằm trong làn sóng trả đũa thứ 52 của chiến dịch mang tên "Lời hứa Đích thực 4", được tiến hành nhằm đáp trả việc những công nhân tại các khu công nghiệp Iran thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel.

Phía Iran cũng tuyên bố các cuộc tấn công bằng tên lửa hạng nặng của họ đã gây thiệt hại cho các khu công nghiệp tại Tel Aviv. Tại Israel, kênh Channel 12 cho biết hai người bị thương nhẹ ở thành phố Holon, miền trung nước này, sau đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo mới nhất của Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 29/9/2025. Ảnh: AFP

Giao tranh bùng phát khắp Trung Đông khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran hôm 28/2. Chiến sự đã kéo dài sang tuần thứ ba, khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng tại Iran.

Iran sau đó đáp trả bằng loạt đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ, gây thương vong, thiệt hại hạ tầng và làm gián đoạn thị trường cũng như hoạt động hàng không toàn cầu.

Thanh Danh (Theo TRT, AFP, PressTV)