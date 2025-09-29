Vợ chồng tôi 6 năm trả hết 1,5 tỷ nợ vay mua nhà dù chỉ có 300 triệu đồng

Mua nhà bằng đòn bẩy tài chính gặp phải áp lực rất lớn. Sau khi trả nợ xong, vợ chồng tôi rút được ba bài học.

Năm 2017, khi ấy vợ chồng tôi mới có một con nhỏ, đang phải đi thuê trọ và tổng thu nhập chỉ khoảng 20 triệu mỗi tháng. Tôi làm cho một công ty tư nhân, còn vợ là giáo viên. Trong tay chúng tôi lúc đó chỉ có đúng 300 triệu đồng, một con số quá nhỏ so với giấc mơ an cư.

Sau nhiều đắn đo, chúng tôi quyết định mua một căn nhà đang thế chấp ngân hàng với giá 1,5 tỷ. Ngân hàng đồng ý cho vay 800 triệu, còn lại chúng tôi vay mượn bạn bè, anh em, người thân thêm 400 triệu đồng. Đó đa số là những khoản vay không lãi suất, không kỳ hạn trả.

Từ ngày có nhà, mỗi tháng chúng tôi phải trả gốc và lãi ngân hàng khoảng 8 triệu đồng. Với thu nhập vỏn vẹn vừa đủ để xoay xở sinh hoạt, gánh nặng trả nợ đè nặng trên vai. Nhưng có một điều quan trọng là chúng tôi đã thoát cảnh ở trọ, và điều đó cho tôi thêm động lực để lao vào làm việc.

Tôi tự đặt cho mình mục tiêu phải trả hết nợ ngân hàng trong vòng 5 năm. Thế rồi tôi nỗ lực làm thêm ngoài giờ, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực. May mắn đã mỉm cười, tôi được thăng chức quản lý, thu nhập tăng lên đáng kể.

Nhờ vậy, chỉ sau 3 năm chúng tôi đã tất toán toàn bộ khoản vay ngân hàng. Khoảng thời gian 3 năm tiếp theo, vợ chồng tôi trả dần và thanh toán xong các khoản nợ người thân. Sau 6 năm, căn nhà 1,5 tỷ ngày nào chính thức thuộc về chúng tôi, không còn bất kỳ gánh nợ nào.

Tới bây giờ chúng tôi đã xây lại thành ngôi nhà 3 tầng mới, mua được xe hơi. Nhìn lại chặng đường ấy, tôi rút ra ba bài học quan trọng muốn gửi đến những bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ mua nhà:

Thứ nhất, tận dụng tối đa nguồn vay từ người thân, bạn bè. Đây thường là những khoản vay không lãi suất, không áp lực trả ngay, giúp ta có thêm thời gian tập trung trả ngân hàng trước.

Thứ hai, phải tìm cách tăng thu nhập càng sớm càng tốt. Nếu chỉ đủ trả nợ và chi tiêu, gánh nặng sẽ kéo dài hàng chục năm. Ngược lại, khi thu nhập tăng, bạn có thể rút ngắn thời gian trả nợ, biến áp lực thành động lực để bứt phá.

Thứ ba, hiểu đúng về rủi ro vay ngân hàng. Nếu không trả được nợ, ngân hàng sẽ phát mãi căn nhà theo giá thị trường, trừ đi khoản nợ còn lại và trả lại phần dư. Nghĩa là, không phải cứ chậm trả là mất trắng. Hiểu điều này giúp ta bớt sợ hãi để dám mạnh dạn ra quyết định.

Mua nhà bằng đòn bẩy tài chính là áp lực rất lớn, nhưng nếu có kế hoạch rõ ràng và tinh thần cầu tiến, hoàn toàn có thể biến áp lực thành động lực.

Han Mai Trang