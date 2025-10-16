Vảy nến - bệnh gây nỗi đau thể xác lẫn tinh thần

Bệnh viện Da liễu TP HCM mỗi năm tiếp nhận hơn 52.000 lượt người mắc vảy nến - căn bệnh không lây nhưng để lại những tổn thương dai dẳng cả trên da lẫn trong tinh thần vì mặc cảm và kỳ thị xã hội.

BS.CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP HCM, cho biết vảy nến là bệnh viêm hệ thống mạn tính qua trung gian miễn dịch, có biểu hiện ở da, khớp và nhiều cơ quan khác. Thương tổn đặc trưng là mảng da đỏ giới hạn rõ, phủ vảy trắng dễ tróc, thường gặp ở da đầu, khuỷu tay, đầu gối, thân mình, nhưng cũng có thể xuất hiện ở móng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng sinh dục hoặc mặt.

Không chỉ chịu đau đớn về thể xác, người bệnh còn đối diện sự kỳ thị, thiếu hiểu biết của xã hội, khiến họ dễ rơi vào mặc cảm, cô lập, trầm cảm, thậm chí có ý nghĩ tự tử. Vòng xoắn giữa stress và bệnh lý khiến tình trạng vảy nến thêm nặng, khó kiểm soát. Ngoài tổn thương da, bệnh còn liên quan đến tim mạch, rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp, béo phì, xơ vữa động mạch...

Theo bác sĩ Thúy, bệnh nhân vảy nến còn có nguy cơ cao mắc viêm khớp, đỏ da toàn thân, thậm chí tàn tật nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Việc tự ý dùng thuốc "trị dứt điểm vảy nến" theo quảng cáo có thể gây biến chứng nặng do nhiều sản phẩm chứa corticosteroid. Khi ngưng thuốc, da đỏ rát, tróc vảy toàn thân, sưng đau khớp, đe dọa sức khỏe.

Vảy nến chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, song nếu được điều trị sớm và đúng hướng, người bệnh có thể kiểm soát bệnh tốt, duy trì chất lượng cuộc sống. Hiện có bốn nhóm điều trị gồm thuốc thoa, chiếu sáng, thuốc uống và thuốc sinh học - phương pháp hiện đại, hiệu quả cao. Để hạn chế bùng phát, bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần chế độ dinh dưỡng lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá, kiểm soát cân nặng, tập luyện thường xuyên và tuân thủ tái khám định kỳ.

Bệnh nhân vảy nến điều trị tại Bệnh viện Da Liễu TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hưởng ứng Ngày Vảy nến Thế giới (29/10), Bệnh viện Da liễu TP HCM tổ chức "Tuần lễ khám và tư vấn miễn phí bệnh vảy nến" từ ngày 27 đến 31/10 (buổi sáng các ngày thứ Hai đến Sáu) nhằm giúp cộng đồng nâng cao nhận thức, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh hiệu quả. Bệnh viện cũng duy trì các chương trình hỗ trợ bệnh nhân khó khăn như tặng bảo hiểm y tế, thuốc men, suất ăn miễn phí...

Năm nay, đơn vị phối hợp Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM tổ chức đêm nhạc "Âm nhạc chữa lành" vào tối 22/10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, gây quỹ cho bệnh nhân vảy nến và ung thư nghèo, truyền thông xóa bỏ kỳ thị với người bệnh vảy nến. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng cùng nhiều bác sĩ - "chiến sĩ áo trắng" kể chuyện bằng âm nhạc. Ban tổ chức còn tặng 100 vé mời cùng quà tặng chăm sóc da cho bệnh nhân, khích lệ tinh thần vượt qua bệnh tật.

Lê Phương