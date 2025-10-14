'Váy dài lướt thướt có thể làm hại phụ nữ khi đi xe máy'

Những chiếc váy dài rườm rà có thể là "sát thủ" với phụ nữ nếu ngồi sau xe máy mà không cẩn thận.

Người phụ nữ mặc váy dài bị cuốn vào xích xe máy ngã ra đường tại TP HCM. Ảnh: Nhung Tuyet Thoi

Hình ảnh người phụ nữ ngồi sau xe máy công nghệ bất ngờ bị kéo ngã xuống đường do phần đuôi váy cuốn vào xích xe máy hôm cuối tuần vừa rồi tại TP HCM thật nguy hiểm. Người này chỉ bị xây xước nhẹ nhưng không phải ai cũng may mắn như thế.

Rất nhiều phụ nữ chọn mặc váy dài, váy maxi hay áo chống nắng kín mít điều khiển xe máy hoặc ngồi sau xe máy. Bên cạnh vẻ ngoài duyên dáng hay mong muốn chống nắng, một vấn đề đáng lo ngại đang ngày càng phổ biến: tai nạn do váy dài mắc vào bánh xe hoặc xích xe máy, khiến người điều khiển mất thăng bằng hoặc ngồi sau bị kéo và ngã ra đường.

Gần đây không ít tai nạn xảy ra khi xe máy đang di chuyển, người phụ nữ điều khiển hoặc ngồi sau xe máy bất ngờ ngã sõng soài vì tà váy quấn vào bánh sau, nhiều trường hợp ngã đúng vào làn ôtô, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Có người chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng cũng có trường hợp chấn thương nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc váy quá dài, phần tà buông thõng xuống gần bánh xe hoặc xích xe, chỉ cần một cơn gió hoặc cú tăng ga nhẹ là vải bị cuốn vào vòng quay.

Điều đáng nói là nhiều chị em chưa ý thức hết nguy hiểm này, vẫn ưu tiên yếu tố thời trang hoặc chống nắng mà bỏ qua an toàn. Một số người còn cho rằng "đi gần thôi, không sao đâu", nhưng chỉ cần một giây mất kiểm soát khi đang chạy tốc độ 30-40 km/h, hậu quả đã khó lường. Ngoài váy, áo chống nắng dài phủ kín người cũng là "thủ phạm" khiến nhiều vụ ngã xe xảy ra khi tà áo mắc vào gương, tay lái hoặc bánh xe.

Để khắc phục tình trạng này, chị em nâng cao ý thức tự bảo vệ mình an toàn rồi mới đến duyên dáng. Khi di chuyển bằng xe máy, nên chọn váy có độ dài vừa phải, tốt nhất là váy qua gối nhưng không chạm gót. Nếu buộc phải mặc váy dài, có thể dùng kẹp hoặc dây chun để bó gọn phần tà trước khi lên xe. Với áo chống nắng, nên chọn loại có khóa kéo gọn gàng, tránh tà áo quá dài hoặc buông lòa xòa phía sau.

Độc giả Vũ Vũ