Váy cưới hình mặt người của Dương Tử Quỳnh

Diễn viên Dương Tử Quỳnh mặc váy cưới siêu thực có hình mặt người của Schiaparelli, trong đám cưới với bạn trai 19 năm.

Hôm 3/8, người đẹp 61 tuổi khoe khoảnh khắc diện bộ đầm cưới màu champagne dáng đuôi cá. Điểm nhấn là khung corset bằng lụa satin đính các chi tiết kim loại mạ vàng và ngọc trai, tạo thành hình khuôn mặt với đôi mắt xanh lục trong suốt theo phong cách siêu thực. Tay áo đắp ren mang cảm hứng lãng mạn.

Dương Tử Quỳnh bên chồng trong ngày cưới. Ảnh: Instagram Michelle Yeoh

Dương Tử Quỳnh gọi bộ đầm là "Gương mặt của hạnh phúc". Cô bày tỏ sự phấn khích về trang phục và gửi lời cảm ơn giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry trên trang cá nhân.

Tạp chí Marie Claire nhận xét tay nghề của các nghệ nhân nhà Schiaparelli tiếp tục được khẳng định qua kỹ thuật đính kết tinh xảo. Phong cách của cô dâu cũng được ca ngợi là táo bạo, đi ngược vẻ truyền thống.

Theo People, Dương Tử Quỳnh và doanh nhân người Pháp Jean Todt đã đính hôn 6.992 ngày, từ hôm 26/7/2004. Họ kết hôn hôm 27/7 tại Geneva, Thụy Sĩ. Hôn lễ có khoảng 20 người, là anh chị em, bạn bè thân thiết của đôi vợ chồng.

Bộ đầm cưới của Dương Tử Quỳnh đi theo phong cách siêu thực. Ảnh: Instagram Michelle Yeoh

Jean Todt năm nay 77 tuổi, từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari, Chủ tịch Liên đoàn ôtô quốc tế (FIA). Ông trải qua một đời vợ, có con trai riêng. Trong cuộc phỏng vấn với Straits Times, Todt từng nói công việc cả hai bận rộn, thường công tác nhiều nơi trên thế giới. Khi bạn gái bận, ông cố gắng sắp xếp để gặp bạn đời và ngược lại.

Trong talkshow Hẹn với Lỗ Dự, Dương Tử Quỳnh cho biết bên nhau nhiều năm, tình cảm cô và Jean Todt ngọt ngào. Cả hai khích lệ nhau trong công việc, lắng nghe ý kiến của nhau. Họ bền chặt nhờ nói chuyện hợp, thường trao đổi suy nghĩ một cách bình đẳng, tôn trọng.

Dương Tử Quỳnh đón sinh nhật 60 tuổi Dương Tử Quỳnh đón sinh nhật bên Jean Todt và bạn bè hồi tháng 8/2022. Video: Instagram Michelle Yeoh

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, hoạt động ở làng giải trí 40 năm, từng là "đả nữ" hàng đầu châu Á, nổi tiếng qua Câu chuyện cảnh sát 3, Chuyện của A Kim, Hoàng gia sư tỉ, Vịnh Xuân, Tomorrow Never Dies. Người đẹp lập kỷ lục khi là diễn viên châu Á đầu tiên thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở Oscar, với phim Everything Everywhere All at Once. Trước Todt, cô trải qua cuộc hôn nhân kéo dài ba năm với doanh nhân Hong Kong Phan Địch Sinh.

Họa Mi (theo Marie Claire)