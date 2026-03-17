Váy của nhà thiết kế Đỗ Long lên sân khấu Oscar

Ca sĩ Hàn Quốc Rei Ami diện đầm xuyên thấu do Đỗ Long thiết kế khi hát ở lễ trao giải Oscar 2026.

Màn trình diễn "Golden" tại Oscar 2026 Rei Ami trái, EJAE và Audrey Nuna trình diễn tại lễ trao giải Oscar 2026. Video: ABC

Tại lễ trao giải điện ảnh lần thứ 98 hôm 15/3 ở Los Angeles, Rei Ami cùng EJAE và Audrey Nuna thể hiện ca khúc Golden. Ami chọn váy trắng xuyên thấu thuộc bộ sưu tập Rhythm của Đỗ Long. Trang phục gồm crop top cao cổ đính thủ công hàng nghìn viên pha lê, chân váy chữ A xòe rộng bằng tulle mang phong cách cổ điển. Nhà thiết kế cho biết hạnh phúc khi góp phần tạo dấu ấn Việt ở sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới.

Rei Ami phối đầm Đỗ Long với giày cao gót da lộn. Ảnh: Instagram Ayumi Perry

Cả ba ca sĩ lồng giọng hát cho nhóm Huntrix (HUNTR/X) trong phim KPop Demon Hunters, trong đó Rei Ami đảm nhận nhân vật Zoey. Năm nay, bộ phim của Netflix - được xem nhiều nhất trong lịch sử nền tảng này - giành hai giải Oscar cho Phim hoạt hình và Ca khúc gốc xuất sắc. Bài hát Golden trở thành ca khúc Kpop đầu tiên giành tượng vàng Oscar. Trong bài phát biểu, đạo diễn Maggie Kang nói dành chiến thắng cho Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn trên toàn cầu.

Rei Ami diện váy Rahul Mishra phối áo choàng dài quét sàn trên thảm đỏ Oscar 2026. Ảnh: Instagram Rei Ami

Rei Ami, 31 tuổi, là ca sĩ Mỹ gốc Hàn Quốc, được biết đến nhờ tham gia trình diễn Freak - ca khúc của Sub Urban gây sốt trên TikTok năm 2020. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 2019 với đĩa đơn đầu tay Snowcone, sau đó nổi tiếng với bản hit Dictator.

Đỗ Long, 42 tuổi, quê TP HCM. Anh từng học ngành kỹ sư xây dựng nhưng thấy không hợp, dần chuyển sang thời trang. Anh theo đuổi phong cách thiết kế thiên về gợi cảm với đường cắt xẻ táo bạo, kỹ thuật đính kết thủ công. Một số nghệ sĩ quốc tế chọn đầm của anh như diễn viên Teyana Taylor, Julia Butters, ca sĩ Kali Uchis, Cardi B. Hiện Đỗ Long làm bố đơn thân, nuôi dạy bé Đỗ Ngọc Thanh Vy, hơn một tuổi.

Ý Ly