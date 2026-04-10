Váy áo đơn sắc của Hoa hậu Phương Oanh

Hôm 4/4, người đẹp đón tuổi 23, sau một tuần chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Phương Oanh nói: "Sinh nhật năm nay của tôi mang nhiều ý nghĩa bởi vừa trải qua cột mốc lớn. Tôi trân trọng sự yêu thương của khán giả, sẽ nỗ lực để làm tốt vai trò".
Những ngày qua, cô tất bật với nhiều hoạt động như dự sự kiện, giao lưu truyền thông, diễn thời trang. Phương Oanh chọn trang phục phong cách thanh lịch, nữ tính khi xuất hiện trước công chúng.
Stylist Bùi Thế Lộc phối hợp nhiều nhà thiết kế, thương hiệu giúp tân hoa hậu có diện mạo chỉn chu khi xuất hiện. Anh ưu tiên trang phục đơn sắc, chủ yếu gam màu trắng, đen, be theo sở thích của Phương Oanh.
Phương Oanh tại hậu trường các sự kiện.
Chất liệu lụa, voan giúp tôn vẻ thanh mảnh của người đẹp. Phan Phương Oanh diện chân váy kết hợp sơ mi tại buổi phỏng vấn đầu tiên sau chung kết, ngày 30/3 ở TP HCM.
Cô tạo dáng với váy xếp ly lệch vai trong một hoạt động.
Đầm cúp ngực tôn vai trần là lựa chọn của Phan Phương Oanh ở một sự kiện hôm 1/4. Cô tiết chế phụ kiện, chỉ sử dụng bông tai bản vừa để tăng điểm nhấn.
Cô diện đầm dáng suông, gắn tà vừa phải khi tham dự chương trình, ngày 4/4. Các chuyên gia Quân Nguyễn, Pu Lê trang điểm và làm tóc cho Phương Oanh theo phong cách tự nhiên.
Trang phục đắp ren, đính kết hoa, nơ khiến vẻ ngoài của Phương Oanh bớt đơn điệu.
Hoa hậu trong kiểu đầm xẻ tà tôn ưu điểm chân thon.
Người đẹp mặc trang phục kết hợp corset cùng chân váy đuôi cá.
Trong một số hoạt động khác, Phương Oanh chọn thiết kế màu pastel tôn da sáng.
Hoa hậu trong các kiểu đầm ôm, điểm xuyết lông vũ ở hông, ống tay do nhà thiết kế Đỗ Long thực hiện.
Phan Phương Oanh mặc váy dáng chữ A khi tổng duyệt show thời trang đầu tiên sau đăng quang.
Cô quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2025. Phan Phương Oanh cao 1,73 m, số đo hình thể 83-61-92 cm. Mỹ nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế quốc dân với điểm trung bình tích lũy 3.63/4.0.
Phương Oanh diễn bộ sưu tập áo cưới hôm 3/4 ở TP HCM.
Tân Cao
Ảnh, video: Êkíp nhân vật cung cấp