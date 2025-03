Váy áo bầu của 'Nữ hoàng sắc đẹp' Megan Young

Mỹ nhân Philippines chọn đầm đơn sắc trễ vai dự sự kiện cùng chồng khi mang thai hơn ba tháng, chưa lộ rõ bụng, hồi tháng 11/2024.

Megan Young 35 tuổi, sinh tại Mỹ, có mẹ người Philippines, bố gốc Mỹ. Năm 10 tuổi, gia đình cô chuyển về Philippines sinh sống. Cô gia nhập làng giải trí từ 14 tuổi qua chương trình tìm kiếm tài năng StarStruck, về sau lấn sân làm người mẫu, diễn viên, MC. Cô đăng quang Miss World 2013, được Global Beauties chọn là "Hoa hậu của các hoa hậu". Người đẹp ghi dấu với loạt phim Never Say Goodbye, Misibis Bay, The Reunion, MariMar, Sergio.

Mikael Daez hơn vợ hai tuổi, xuất thân là người mẫu, sau làm MC và diễn xuất, từng đóng Someone to Watch Over Me, Legally Blind, The Stepdaughters.