Vay 5 triệu đồng lên Đà Lạt chữa lành, về nhà vẫn 'rách'

Cả tuần trên Đà Lạt 'tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn', sau khi về thành phố đi làm, bạn tôi vẫn than vãn.

Đọc bài Thu nhập 25 triệu tiếc tiền cho chuyến du lịch 10 triệu, tôi nghĩ tác giả không cần phải mất công thuyết phục người bạn làm gì.

Tôi biết nhiều người cố gắng vay tiền đi du lịch để đăng hình sống ảo, để trải nghiệm... nhưng cũng có nhiều người không đi du lịch đơn giản vì họ không thích đi xa, chứ không hẳn vì sợ tốn tiền.

Quanh năm quanh quẩn ở nhà cũng tốt, vì không đáng sợ bằng tiêu pha, vay tiền để đi du lịch. Tôi còn đang bị một người bạn nợ 5 triệu đồng để du lịch Đà Lạt chữa lành, tới giờ gần nửa năm rồi vẫn chưa chịu trả tiền cho tôi.

Người bạn này lúc nào cũng than công việc áp lực và cuộc sống cá nhân nhiều trắc trở. Lúc nào cũng than mệt mỏi, chán nản. Nhưng trang cá nhân mạng xã hội thì toàn thấy up ảnh ăn chơi nhảy múa hay đi cà phê. Không hiểu bạn đang gặp áp lực gì?

Một ngày đẹp trời, bạn hỏi mượn tôi 5 triệu đồng để lên Đà Lạt chữa lành, "để tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn".

Một tuần ở trên đó, ngày nào cũng thấy ảnh bạn đăng tràn ngập Facebook. Đến khi về thành phố làm việc lại, tôi cũng chưa thấy bạn lành lặn được bao nhiêu. Tiền nợ tôi vẫn còn đó, bạn lại tiếp tục than vãn, rồi bày tỏ cần đi chữa lành tiếp. Tôi nghe mà phát hoảng.

Tôi còn phải gửi tiền về cho gia đình, công việc gặp trục trặc với sếp, có ý định nghỉ việc... nhưng chỉ nghĩ đó là những va vấp trong cuộc sống, chứ chưa hề nghĩ mình cần phải đi chữa lành hay gì cả.

Trốn chạy, đi du lịch bằng mọi cách đâu phải là cách giúp ta mạnh mẽ hơn.

Để "chữa lành" bản thân, cần phải thay đổi từ chính mình. Cần phải học cách buông bỏ những lo âu, phiền muộn. Đồng thời, học cách trân trọng những gì mình đang có và tìm kiếm niềm vui trong những điều bình dị. Ví dụ: Về nhà ăn cơm mẹ nấu, nối lại liên lạc với một người bạn đã lâu không gặp chẳng hạn...

Hải Dương

