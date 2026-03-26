Vật thể nghi mảnh thiên thạch rơi thủng mái nhà dân

Vật thể rơi xuyên qua mái một ngôi nhà ở Texas nhiều khả năng là mảnh vỡ của thiên thạch nặng khoảng một tấn, đường kính hơn 90 cm.

"Cháu trai tôi đi kiểm tra và nói có một lỗ trên trần nhà. Rồi tôi nhìn thấy hòn đá và nghĩ trông nó giống như mảnh thiên thạch", Sherrie James, người dân sống tại Spring, Texas, kể lại với đài truyền hình KHOU11 tuần này. May mắn là không có ai trong gia đình bà bị thương.

James báo cáo vụ việc cho sở cứu hỏa địa phương. "Điều đầu tiên họ nghĩ đến là có lẽ nó rơi từ máy bay xuống", bà nói. Tuy nhiên, sở cứu hỏa sau đó cho biết, họ nhận được báo cáo về một thiên thạch lao qua phía bắc Houston và nổ tung thành nhiều mảnh cuối tuần trước.

NASA cũng xác nhận thông tin về thiên thạch này. Cơ quan này thông báo trên X: "Các nhân chứng ở Texas đã nhìn thấy một quả cầu lửa sáng rực lúc 16h40 ngày 21/3. Dữ liệu hiện tại cho thấy thiên thạch bắt đầu xuất hiện ở độ cao 79 km trên bầu trời Stagecoach, tây bắc Houston. Nó di chuyển về phía đông nam với tốc độ 56.000 km/h, vỡ ra ở độ cao 47 km trên Bammel, ngay phía tây Cypress Station".

Theo NASA, thiên thạch nặng khoảng một tấn với đường kính hơn 90 cm. Khi vỡ, nó tạo ra sóng áp suất, gây ra tiếng nổ lớn.

Nhiều người dân địa phương cũng báo cáo nghe thấy tiếng động giống như tiếng sấm vào khoảng thời gian thiên thạch xuất hiện. Wendy Camardelle Heppner, sống tại Bridgeland, nói với KHOU11 rằng nghe thấy âm thanh "giống tiếng sấm, nhưng trời quang đãng". Trong khi Shylie Troquille, cư dân Dickinson, cho biết đã nhìn thấy quả cầu lửa lao qua bầu trời và nhanh chóng biến mất.

Sherrie James và mảnh thiên thạch rơi thủng mái nhà của bà ở Spring, Texas (Mỹ). Ảnh: Fox26 Houston/Sherrie James

Sự kiện ở Houston diễn ra chỉ vài ngày sau khi một thiên thạch khác lao xuống Ohio, tạo ra tiếng nổ siêu thanh lớn đến mức ở Pennsylvania cũng có thể nghe thấy. Di chuyển với tốc độ khoảng 72.400 km/h, thiên thạch này có đường kính gần 2 m và nặng khoảng 7 tấn.

Gần đây hơn, tối 23/3, người dân Ohio cũng báo cáo về một quả cầu lửa nhỏ hơn xuất hiện trên bầu trời. Đây là quả cầu lửa thứ tư được Hiệp hội Thiên thạch Mỹ ghi nhận chỉ trong vòng 7 ngày, một tần suất dày đặc bất thường.

Một số chuyên gia cho biết, thiên thạch gần như luôn phổ biến hơn trong thời gian tháng 2-4, một số năm ghi nhận mức tăng tới 30%. Hiện tượng này được gọi là "cầu lửa mùa xuân", có thể bắt nguồn từ vị trí của Trái Đất so với Mặt Trời và phần còn lại của hệ Mặt Trời. Dù vậy, giới nghiên cứu vẫn chưa chắc chắn về cách thức hay lý do hiện tượng xảy ra.

Thu Thảo (Theo Live Science, Guardian)