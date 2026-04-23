Vành đai 3 TP HCM lùi tiến độ do thiếu vật liệu, chi phí tăng

Khó khăn vật liệu kéo dài cùng chi phí tăng cao do biến động giá xăng dầu khiến dự án Vành đai 3 TP HCM dự kiến tới cuối năm 2026, chậm 6 tháng so với kế hoạch..

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (TCIP - chủ đầu tư), tiến độ toàn tuyến qua địa bàn thành phố trước khi sáp nhập, dài hơn 47 km, hiện đạt khoảng 75%.

Đoạn trên cao gần 15 km qua TP Thủ Đức (cũ) đạt tiến độ khoảng 82%, cao hơn mặt bằng chung. Trong khi đó, các gói thầu phía tây qua Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) mới đạt khoảng 67%, do thiếu nguồn cát đắp nền và đá thi công trong thời gian dài.

Đoạn cầu cạn Vành đai 3 ở phía đông TP HCM đã trải nhựa, tháng 2/2026. Ảnh: Hạ Giang

Tại khu vực phía tây, hơn 50% chiều dài tuyến đã hoàn thành xử lý nền đất yếu và chuyển sang các bước thi công tiếp theo. Phần còn lại tiếp tục quan trắc độ lún, chờ nền ổn định trước khi triển khai mặt đường.

Chủ đầu tư cho biết các nhà thầu đang chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào, nhất là giá xăng dầu tăng kéo theo giá cát, đá, nhựa đường và vận chuyển đồng loạt tăng. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung, khiến mốc hoàn thành toàn tuyến lùi đến cuối năm 2026.

Một số đoạn có thể khai thác sớm hơn, như đoạn qua TP Thủ Đức (cũ) dự kiến thông xe cuối tháng 6, đoạn qua Củ Chi (cũ) vào cuối tháng 9.

Hướng tuyến ba tuyến Vành đai TP HCM. Đồ họa: Hoàng Thanh

Để bù tiến độ, TCIP cho biết đang phối hợp nhà thầu làm việc với các mỏ vật liệu nhằm đảm bảo nguồn cung, đồng thời điều phối khối lượng linh hoạt giữa các đơn vị thi công. Chủ đầu tư cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm cập nhật, điều chỉnh giá và chỉ số giá xây dựng phù hợp biến động thị trường, giảm áp lực tài chính cho nhà thầu.

Vành đai 3 TP HCM có tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, dài hơn 76 km, đi qua TP HCM, Bình Dương (cũ), Đồng Nai và Long An (nay là Tây Ninh). Dự án khởi công tháng 6/2023, ban đầu đặt mục tiêu hoàn thành vào giữa năm 2026. Tuy nhiên, ngoài TP HCM, một số đoạn qua các địa phương khác cũng chậm tiến độ và dự kiến dời mốc hoàn thành đến cuối năm.

Giang Anh