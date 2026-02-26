Vàng nhẫn bán không giới hạn ngày vía Thần Tài

Giá vàng neo cao khiến người dân chuyển sang mua số lượng ít để lấy may mắn đầu năm, một số thương hiệu bán ra không giới hạn vàng nhẫn trong ngày.

Ngày 26/2, tức mùng 10 vía Thần Tài, loạt thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải thông báo khách hàng có thể mua vàng nhẫn trơn, vàng 24K không giới hạn số lượng. Diễn biến này khác với giai đoạn trước khi các đơn vị thường hạn chế nguồn cung vàng 24K trong ngày, đặc biệt là nhẫn trơn do biên lợi nhuận thấp.

Tại TP HCM, trung tâm vàng bạc đá quý của DOJI trên đường Hàm Nghi có hơn 40 khách xếp hàng chờ mua vàng. Nhân viên DOJI cho biết không giới hạn lượng mua nhẫn trơn, cửa hàng cung ứng đủ vàng nhẫn từ 1 chỉ đến 10 chỉ. Còn sản phẩm vàng Thần Tài mỗi người được mua tối đa một lượng.

Cửa hàng PNJ trên đường Hai Bà Trưng cũng bán ra không giới hạn vàng nhẫn trơn 24K trong ngày vía Thần Tài. Khu vực đông nhất là quầy vàng Thần Tài, linh vật ngựa và vàng nhẫn.

Gần 40 lượt khách xếp hàng lúc 10h sáng tại DOJI Hàm Nghi (TP HCM) ngày 26/2, và được mua không giới hạn vàng nhẫn 24K. Ảnh: Quỳnh Trang

Tương tự, tại Hà Nội, một số doanh nghiệp như DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải thông báo không giới hạn số lượng và trả vàng trong ngày. Trước đó vài ngày, các đơn vị này từng giới hạn khối lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu áp dụng khách được nhận trước tối đa 3 lượng, phần còn lại họ giao sau vào ngày 12/3, nhưng cũng không giới hạn tổng lượng mua của khách.

Một số thương hiệu lớn khác như Sacombank - SBJ, SJC, Mi Hồng vẫn giới hạn lượt mua từng người, song cũng ghi nhận nguồn cung dồi dào hơn so với thường ngày.

Theo ghi nhận của VnExpress, tình trạng đông đúc, xếp hàng dài vẫn diễn ra tại một số thương hiệu lớn, người dân dễ mua hơn mọi năm. Nhiều doanh nghiệp khuyến khích khách chuyển khoản để rút ngắn thời gian thanh toán.

Khu vực bán vàng may mắn tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai, sáng mùng 10. Ảnh: Tất Đạt

Hiện, mỗi chỉ vàng được bán ra khoảng 18,4 triệu đồng, cao gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái. Giá quá cao khiến nhiều người chỉ mua số lượng ít để "lấy may" hoặc tích sản đầu năm.

Chị Cẩm Tiên (phường Xóm Chiếu, TP HCM) ban đầu dự định mua 5 phân vàng Thần Tài nhưng thấy giá giảm nên quyết định mua một chỉ. Theo chị, không khí năm nay không đông như các năm trước, một phần do thời tiết, phần do giá vàng cao. "Một chỉ vàng bằng cả tháng lương, giá cao quá tôi chỉ mua một ít để lấy may", chị nói.

Chị Mỹ Huyền (phường Gia Định, TP HCM) mua 5 phân Kim Mã, cho biết đây là năm thứ 6 liên tiếp tích lũy vàng dịp này. Tích lũy từ thời giá vàng khoảng 50 triệu đồng một lượng, đến nay chị Huyền sở hữu hơn 3 lượng vàng, trị giá khoảng 555 triệu đồng theo thời giá hiện tại.

"Năm nào mẹ tôi cũng nhắc phải mua vàng đầu năm để cầu may, nhà tôi xem đây là 'vàng nái' nên giữ lại, không bán", chị nói.

Tương tự, bà Minh Thu, 54 tuổi, cho biết vẫn duy trì thói quen mua vàng ngày Thần Tài 6 năm nay. "Mọi năm tôi mua 1-2 cây, nhưng giá cao nên nay chỉ mua 1-2 chỉ lấy may", bà nói.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng, bạc tại cửa hàng Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội lúc 10h sáng ngày 26/2. Ảnh: Việt Hưng

Tới 18h, dù hàng trăm người đổ về nườm nượp, cửa hàng Mi Hồng thông báo khách hàng được mua tối đa 1 lượng vàng miếng SJC và 5 chỉ nhẫn trơn. "Mua vàng nhẫn hay vàng miếng, nay cửa hàng đều có hết", một nhân viên hồ hởi phát phiếu cho khách hàng. Trong khi đó, giai đoạn trước vía Thần Tài, thương hiệu này thường xuyên báo cháy hàng vàng miếng, và bán ra tối đa 1 chỉ nhẫn trơn mỗi người, số lượng phiếu phát ra cũng rất hạn chế.

"Trước đây, tôi phải canh xếp hàng từ sáng sớm mới mua được 1 chỉ. Thực sự bất ngờ vì hôm nay lại mua được số lượng nhiều như vậy", một khách hàng nữ chia sẻ. Cô tranh thủ sau giờ làm để ghé mua 1 chỉ vàng vừa lấy may vừa tích sản đầu năm.

Hàng trăm khách hàng chờ mua vàng tại cửa hàng Mi Hồng, đường Bùi Hữu Nghĩa (TP HCM) lúc 18h ngày 26/2. Ảnh: Quỳnh Trang

Sau giờ tan tầm, SJC Nguyễn Thị Minh Khai cũng đông dần lên. Khu vực vàng nhẫn, vàng Thần Tài và Kim mã đông nhất, mỗi người giới hạn 1 chỉ. Trong khi đó, vàng miếng tiếp tục được bán tối đa 3 lượng, khách phải chờ đợi nhưng không quá lâu.

Còn ở PNJ Hai Bà Trưng, sau 18h, cửa hàng đón nhiều lượt khách hơn. Vàng nhẫn trơn hết sạch, trong khi vàng Thần Tài, các chữ may mắn và linh vật chỉ còn số lượng ít. Tuy nhiên, họ vẫn không giới hạn số lượng bán ra cho mỗi người.

Bên cạnh vàng 24K, một lượng khách cũng chuyển qua mua trang sức. Chị Bảo Quyên (phường Đức Nhuận) nói tranh thủ trên đường về ghé mua. "Nhờ mua trễ mà lại gặp may, giá vàng giảm xuống", chị nói, nhận định thêm diễn biến này khác với năm ngoái.

Anh Tony chia sẻ từ chục năm trở lại đây đều giữ thói quen mua vàng dịp vía Thần Tài. Thời điểm giá chỉ tầm 50 triệu, anh mua vào cả chục lượng và vẫn giữ đến hôm nay. "Anh quan niệm đó là món đồ mình thích và cũng mua tích sản chứ không thấy giá lên là đi bán", anh nói.

Anh Tony, một Việt kiều, cầm trên tay hai chỉ nhẫn trơn vừa mua được tại cửa hàng. Ảnh: Quỳnh Trang

Ở Hà Nội, lúc 18h, các thương hiệu vàng lớn trên đường Cầu Giấy cũng đón thêm hàng trăm lượng khách. Tại Bảo Tín Minh Châu, mỗi người vẫn được mua không giới hạn vàng nhẫn trơn và vàng rồng Thăng Long. Khách hàng sẽ nhận trước tối đa 3 cây trong ngày hôm nay.

Điều tương tự cũng diễn ra ở cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên cùng con đường. Tuy nhiên, một nhân viên cho biết nhẫn 0,5 chỉ cùng các mặt hàng vàng một phân trong bộ sưu tập Tiểu Kim Cát hay Kim Gia Bảo cũng "cháy hàng" từ sáng.

"Nếu muốn sở hữu vàng một phân, khách hàng sẽ phải đặt trước và lấy sau 90 ngày, hoặc phải mua theo combo Thiên Mã Kim Vận cùng Tùng - Cúc - Trúc - Mai có trọng lượng 1,4 chỉ", nhân viên này nói.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt thanh toán ở một tiệm vàng trên đường Cầu Giấy lúc 18h ngày 26/2. Ảnh: Việt Hưng

Anh Quốc Đạt, nhân viên văn phòng, cho biết có mặt ở tiệm vàng ngay khi tan làm sau khi thấy giá giảm buổi chiều. "Sáng nay, vợ tôi đã mua được 2 chỉ vàng nhẫn trơn, nhưng vì giá xuống 1 triệu nên tôi đi lấy thêm. Chả mấy khi mua bán dễ thế", anh nói. Nhân viên văn phòng này bất ngờ khi hôm nay nhiều bạn bè và vợ mua được vàng dễ hơn mọi hôm.

Ông Trương Quang Đạt, Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Bảo Tín Mạnh Hải, cho biết xu hướng năm nay thay đổi rõ rệt. "Thay vì mua số lượng lớn, khách hàng ưa chuộng sản phẩm bản thể nhỏ, từ một đến 5 phân", ông nói.

Đại diện của Sacombank - SBJ cũng nhận định xu hướng "cầu may" vía Thần Tài năm nay có sự khác biệt. Ngoài vàng, người dân còn có thêm sự quan tâm với sản phẩm bạc đầu tư. Thương hiệu này bán ra tối đa mỗi người 3 chỉ vàng và 10 lượng bạc giao ngay trong dịp vía Thần Tài. Không ít người dân tranh thủ dịp này mua thêm bạc miếng khi được nhận hàng trong ngày, thay vì phải chờ theo giấy hẹn như trước.

Trong ngày vía Thần Tài, các nhà vàng cũng áp dụng nhiều hình thức thanh toán, phân luồng khách để giảm thời gian chờ. PNJ cho phép khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng đối với giao dịch dưới 20 triệu đồng mỗi ngày cho một khách hàng khi mua vàng miếng, nhẫn trơn trong thời gian 24-27/2. Với giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên, khách hàng cần chuyển khoản toàn bộ.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu triển khai mô hình "ATM vàng", cho phép khách chọn sản phẩm, quét căn cước công dân và thanh toán online trước khi ra quầy nhận vàng, rút ngắn thời gian thanh toán từ vài phút xuống còn vài chục giây.

Quỳnh Trang - Tất Đạt - Việt Hưng