Xếp hàng từ mờ sáng mua vàng, bạc ngày Thần Tài

Anh Đỗ Văn Huân - một trong những khách hàng đến sớm nhất hôm nay từ 2h sáng. Anh mua một chỉ vàng có biểu tượng hình con ngựa để lấy may với giá 18,48 triệu đồng.

Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 182 - 185 triệu đồng một lượng, giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đồng giá 181,8 - 184,8 triệu một lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua bán nhẫn trơn quanh 181,9 - 184,9 triệu đồng.