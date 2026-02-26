Xếp hàng từ mờ sáng mua vàng, bạc ngày Thần Tài

Anh Đỗ Văn Huân - một trong những khách hàng đến sớm nhất hôm nay từ 2h sáng. Anh mua một chỉ vàng có biểu tượng hình con ngựa để lấy may với giá 18,48 triệu đồng.
Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 182 - 185 triệu đồng một lượng, giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đồng giá 181,8 - 184,8 triệu một lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua bán nhẫn trơn quanh 181,9 - 184,9 triệu đồng.
Anh Đỗ Văn Huân - một trong những khách hàng đến sớm nhất hôm nay từ 2h sáng. Anh mua một chỉ vàng có biểu tượng hình con ngựa để lấy may với giá 18,48 triệu đồng.
Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 182 - 185 triệu đồng một lượng, giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đồng giá 181,8 - 184,8 triệu một lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua bán nhẫn trơn quanh 181,9 - 184,9 triệu đồng.
Cũng xếp hàng từ mờ sáng, Nguyễn Tiến Dũng, trú tại phường Bách Khoa, chọn mua bạc. Từ dịp vía Thần Tài năm ngoái, nhiều khách hàng, nhất là các bạn trẻ bắt đầu có xu hướng mua bạc để cầu may.
Từ lúc mở cửa đến 8h30, Phú Quý đã điều chỉnh giá bạc hơn 15 lần. Giá bán ra mỗi cân bạc của thương hiệu này tăng từ 90,85 triệu lên trên 92,2 triệu đồng. Tại cửa hàng của Doji ở Trần Nhân Tông, sau 8h, bạc cũng hết hàng.
Cũng xếp hàng từ mờ sáng, Nguyễn Tiến Dũng, trú tại phường Bách Khoa, chọn mua bạc. Từ dịp vía Thần Tài năm ngoái, nhiều khách hàng, nhất là các bạn trẻ bắt đầu có xu hướng mua bạc để cầu may.
Từ lúc mở cửa đến 8h30, Phú Quý đã điều chỉnh giá bạc hơn 15 lần. Giá bán ra mỗi cân bạc của thương hiệu này tăng từ 90,85 triệu lên trên 92,2 triệu đồng. Tại cửa hàng của Doji ở Trần Nhân Tông, sau 8h, bạc cũng hết hàng.
Năm nay, Bảo Tín Minh Châu trang bị thêm máy mua, bán vàng tự động tại toàn bộ các cơ sở. Người mua có thể thao tác, thanh toán qua thiết bị này để giảm bớt áp lực lên kênh mua, bán truyền thống tại quầy. Sau khi thanh toán, lấy hóa đơn xong, khách hàng sẽ được hướng dẫn để nhận vàng tại khu vực phía bên trong quầy thu ngân.
Năm nay, Bảo Tín Minh Châu trang bị thêm máy mua, bán vàng tự động tại toàn bộ các cơ sở. Người mua có thể thao tác, thanh toán qua thiết bị này để giảm bớt áp lực lên kênh mua, bán truyền thống tại quầy. Sau khi thanh toán, lấy hóa đơn xong, khách hàng sẽ được hướng dẫn để nhận vàng tại khu vực phía bên trong quầy thu ngân.
Quầy thu ngân tại các tiệm vàng ở Hà Nội hoạt động hết công suất đầu giờ sáng nay. Hầu hết khách hàng đến mua vàng, không có người đến bán. Tại Doji, đơn vị này không giới hạn lượng vàng tối đa mỗi khách được mua và sẽ bán đến khi hết hàng. Bảo Tín Minh Châu cũng không giới hạn, nhưng chỉ giao trước tối đa 3 lượng vàng, sau 12/3 sẽ trả phần còn lại.
Quầy thu ngân tại các tiệm vàng ở Hà Nội hoạt động hết công suất đầu giờ sáng nay. Hầu hết khách hàng đến mua vàng, không có người đến bán. Tại Doji, đơn vị này không giới hạn lượng vàng tối đa mỗi khách được mua và sẽ bán đến khi hết hàng. Bảo Tín Minh Châu cũng không giới hạn, nhưng chỉ giao trước tối đa 3 lượng vàng, sau 12/3 sẽ trả phần còn lại.
Cảnh mua vàng nhộn nhịp cũng tương tự tại các cửa hàng ở TP HCM từ sáng sớm nay. Trong ảnh là hàng trăm người đổ về tiệm vàng Mi Hồng, quận Bình Thạnh cũ. Mi Hồng sáng nay mua bán nhẫn trơn tại 182,2 - 185 triệu một lượng, giảm nhẹ so với hôm qua.
Cảnh mua vàng nhộn nhịp cũng tương tự tại các cửa hàng ở TP HCM từ sáng sớm nay. Trong ảnh là hàng trăm người đổ về tiệm vàng Mi Hồng, quận Bình Thạnh cũ. Mi Hồng sáng nay mua bán nhẫn trơn tại 182,2 - 185 triệu một lượng, giảm nhẹ so với hôm qua.
"Giá vàng ngày càng cao, nên tôi chỉ mua 2 phân vàng (0,2 chỉ) đầu năm cầu may mắn", chị Nguyễn Thanh Trà My chia sẻ.
Năm nay, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, nhiều doanh nghiệp cũng đẩy mạnh vàng mini dưới 1 chỉ để đáp ứng nhu cầu lấy may của người dân dịp vía Thần Tài. Trong đó, nhiều khách hàng trẻ, nhất là genZ cũng chuộng mua vàng "nhẹ" hơn.
"Giá vàng ngày càng cao, nên tôi chỉ mua 2 phân vàng (0,2 chỉ) đầu năm cầu may mắn", chị Nguyễn Thanh Trà My chia sẻ.
Năm nay, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, nhiều doanh nghiệp cũng đẩy mạnh vàng mini dưới 1 chỉ để đáp ứng nhu cầu lấy may của người dân dịp vía Thần Tài. Trong đó, nhiều khách hàng trẻ, nhất là genZ cũng chuộng mua vàng "nhẹ" hơn.
Cửa hàng SJC tại đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng đông kín khách sáng nay.
Cửa hàng SJC tại đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng đông kín khách sáng nay.
Năm nay, bên cạnh những sản phẩm truyền thống như vàng miếng, nhẫn, các thương hiệu đều chế tác vàng có hình ngựa để tượng trưng cho năm Bính Ngọ.
Theo các doanh nghiệp, nhu cầu mua vàng dịp vía Thần Tài năm nay vẫn duy trì ở mức cao và tăng nhẹ so với ngày thường. Tuy nhiên, xu hướng mua sắm đã thay đổi khi khách không còn dồn vào đúng ngày chính lễ mà mua rải rác từ cuối năm và ngay sau kỳ nghỉ Tết.
Năm nay, bên cạnh những sản phẩm truyền thống như vàng miếng, nhẫn, các thương hiệu đều chế tác vàng có hình ngựa để tượng trưng cho năm Bính Ngọ.
Theo các doanh nghiệp, nhu cầu mua vàng dịp vía Thần Tài năm nay vẫn duy trì ở mức cao và tăng nhẹ so với ngày thường. Tuy nhiên, xu hướng mua sắm đã thay đổi khi khách không còn dồn vào đúng ngày chính lễ mà mua rải rác từ cuối năm và ngay sau kỳ nghỉ Tết.
Giang Huy - Thanh Tùng