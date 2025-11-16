Văn Thảo hạ knock-out võ sĩ Thái Lan sau khi bị khiêu khích

Cựu vô địch IBA thế giới Trần Văn Thảo đánh gục Kwanchai Pliankhunthod ở hiệp 4, trong trận đấu hạng 56kg ở sự kiện Ho Tram Legendary, tối 15/11.

Kwanchai, 23 tuổi, có sức trẻ và lối đánh quyết liệt. Qua 17 lần thượng đài, anh chỉ thắng 6, nhưng tất cả đều bằng knock-out.

Khi thượng đài với Văn Thảo, võ sĩ người Thái Lan bị đánh giá thấp hơn về mặt kinh nghiệm. Vì vậy, anh sử dụng chiêu trò khiêu khích, thường xuyên chạy quanh võ đài rồi nhảy múa, đôi lúc cười cợt nhằm làm tay đấm chủ nhà mất tập trung.

Trọng tài công nhận chiến thắng knock-out cho võ sĩ Trần Văn Thảo trước Kwanchai Pliankhunthod ở hạng 56kg, tại sự kiện Ho Tram Legendary, tối 15/11. Ảnh: Phương Quyên

Dù vậy, Văn Thảo không phân tâm, luôn tập trung vào việc tìm kẽ hở để tấn công và phòng ngừa các pha ra đòn chớp nhoáng của Kwanchai. Đến hiệp 4, tay đấm Việt Nam tung những cú sliveshot (đòn đấm hoặc đòn đá trúng phần dưới cánh tay, tức là vùng gan) khiến Kwanchai lần đầu gục ngã. Khi trọng tài đếm đến giây thứ 10, võ sĩ Thái Lan gượng dậy đấu tiếp.

Nhưng sau đó, anh tiếp tục nhận liên hoàn các cú đánh của Văn Thảo. Lần này Kwanchai ngã xuống sàn, và không thể thi đấu tiếp nên phần thắng knock-out được trao cho Văn Thảo.

Sau trận, Văn Thảo cho biết: "Ở hai hiệp đầu, tôi hơi nóng vội. Nhưng đến hiệp ba, kể cả khi đối thủ khiêu khích để chơi chiêu tâm lý, tôi cũng không mắc bẫy. Tôi giữ được cảm xúc, sự bình tĩnh và đưa ra câu trả lời bằng cách hạ knock-out đối phương".

Văn Thảo hạ knock-out khi võ sĩ Thái Lan khiêu khích Khoảnh khắc Văn Thảo hạ knock-out Kwanchai Pliankhunthod hạng cân 56kg, ở sự kiện Ho Tram Legendary, tối 15/11. Video: Phương Quyên

Văn Thảo sinh ngày 23/4/1992, cao 1,68 m, có biệt danh "The Trigger" nhờ sở trường ra đòn nhanh. Anh từng 8 lần vô địch quốc gia Việt Nam, rồi mới chuyển sang quyền Anh nhà nghề.

Qua 20 lần thượng đài chuyên nghiệp, Văn Thảo thắng 18, trong đó có 10 bằng knock-out. Tay đấm lừng danh của boxing Việt Nam cũng sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ, với chức vô địch WBC châu Á (2017), IBA thế giới (2022) và WBO Global (2024).

Với việc hạ Kwanchai, Văn Thảo nâng số trận thắng chuyên nghiệp lên 19 trận, trong đó có 11 knock-out. Anh cho biết, chiến thắng vừa qua giúp bản thân có thêm nhiều động lực để tiếp tục theo đuổi boxing, bên cạnh việc tích điểm thăng hạng.

Ho Tram Legendary diễn ra tối 15/11 tại The Grand Ho Tram, xã Hồ Tràm, quy tụ 14 võ sĩ từ nhiều quốc gia có nền boxing phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Australia...

Đức Đồng