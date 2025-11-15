Trần Văn Thảo tự tin thượng đài với võ sĩ Thái Lan

TP HCMDù có thời gian chuẩn bị ngắn, võ sĩ Trần Văn Thảo vẫn tự tin sẽ đánh bại đối thủ Thái Lan Kwanchai Pliankhunthod hạng 56kg, ở sự kiện Ho Tram Legendary.

Ho Tram Legendary diễn ra tối 15/11 tại The Grand Ho Tram, xã Hồ Tràm. 14 võ sĩ từ nhiều quốc gia có nền boxing phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Australia... sẽ chia thành 7 cặp đấu.

Trần Văn Thảo (phải) tập luyện cùng HLV để chuẩn bị cho trận so găng với Kwanchai. Ảnh: NVCC

Việt Nam có ba võ sĩ tranh tài, trong đó màn tái xuất của Trần Văn Thảo được chờ đợi nhất.

Văn Thảo sinh ngày 23/4/1992, cao 1,68 m, có biệt danh "The Trigger" nhờ sở trường ra đòn nhanh. Anh từng 8 lần vô địch quốc gia Việt Nam, rồi mới chuyển sang quyền Anh nhà nghề.

Qua 20 lần thượng đài chuyên nghiệp, Văn Thảo thắng 18, trong đó có 10 bằng knock-out. Tay đấm lừng danh của boxing Việt Nam cũng sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ, với chức vô địch WBC châu Á (2017), IBA thế giới (2022) và WBO Global (2024).

Ở lần gần nhất thượng đài, Văn Thỏa thua trận tranh đai WBO châu Á và nghỉ 5 tháng trước khi trở lại hôm nay. "Thời gian chuẩn bị cho trận đấu này hơi ngắn nhưng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng. Tôi sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất để thắng Kwanchai", võ sĩ 33 tuổi nói với VnExpress. "Tôi chưa đấu, nhưng biết rõ phong cách của cậu ta. Tôn trọng đối thủ, nhưng phương châm của tôi là không sợ ai cả, cứ đến là tôi đón".

Kwanchai, 23 tuổi được xem là tài năng sáng giá của võ thuật Thái Lan với lối đánh máu lửa, quyết liệt. Anh mới giành 6 chiến thắng qua 17 lần thượng đài, nhưng tất cả đều bằng knock-out.

Văn Thảo và đối thủ Kwanchai.

Một màn so tài đặc sắc khác là trận đấu giữa Phan Minh Quân và võ sĩ người Trung Quốc Balihenbieke ở hạng 64kg. Tuy chưa có nhiều thành tích chuyên nghiệp, Minh Quân từng gây sốc khi hạ knock-out nhà cựu vô địch châu Á - Thái Bình Dương Mark John Yap cũng tại một sự kiện được Cocky Buffalo tổ chức cuối năm 2022.

Trong khi đó, Balihenbieke là tay đấm hàng đầu của Trung Quốc ở hạng cân này, toàn thắng bốn trận gần nhất, với ba lần bằng knock-out.

Trận đấu tâm điểm của sự kiện là trận tranh đai WBO Asia Pacific Title giữa hai nữ võ sĩ kỳ cựu là Pei Yi Wu và Pam Mccleliand. Pei là nữ võ sĩ số một của Đài Loan, còn Mccleliand cũng là tay đấm hàng đầu Australia hạng Featherweight (57,2kg). Sở hữu chiều cao tương đồng, nhưng Pei (29 tuổi) sẽ có lợi thế hơn về sức trẻ, còn Pam Mccleliand (43 tuổi) lại được đánh giá cao hơn ở kinh nghiệm thi đấu khi có nhiều trận đấu chuyên nghiệp hơn.

Đại diện còn lại của Việt Nam, Nguyễn Phi Khoa sẽ gặp Oh Junseok ở hạng 62kg. Tay đấm 19 tuổi của lò Cocky Buffalo, Lee Ju Young (Hàn Quốc) so tài Du Yuxin (Trung Quốc) ở hạng 59kg. Hai trận còn lại là các trận Im Su Hyun (Hàn Quốc) gặp Kuo Kai Chi (Đài Loan), Park Junhyuk (Hàn Quốc) đối đầu Wang Fuwei.

Đức Đồng