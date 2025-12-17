Vận tải cơ Trung Quốc lần đầu bay thử sau hơn 10 năm lộ diện

Vận tải cơ hạng trung Y-30 của Trung Quốc bay thử tại thành phố Tây An, lần đầu tiên kể từ khi ra mắt hồi năm 2014.

Video được công bố ngày 16/12 cho thấy vận tải cơ hạng trung hế hệ mới của Trung Quốc, thường được gọi là Y-30, lần đầu xuất hiện trên bầu trời thành phố Tây An. Phi cơ được gắn cảm biến dữ liệu không khí ở mũi, thiết bị thường xuất hiện trên những nguyên mẫu bay thử để thu thập thông tin.

Nguyên mẫu Y-30 được trang bị 4 động cơ tua-bin cánh quạt, có hình dạng bên ngoài tương đồng với máy bay Airbus A400M những kích thước nhỏ hơn. Chưa rõ nó sử dụng động cơ nào, có khả năng là biến thể của dòng WJ-6 trang bị trên vận tải cơ Y-8, Y-9 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin.

Vận tải cơ thế hệ mới của Trung Quốc lần đầu cất cánh Vận tải cơ Y-30 Trung Quốc bay thử tại Tây An trong video đăng ngày 16/12. Video: X/WZZJWZ

Giới phân tích quân sự nhận định Y-30 có tải trọng 25-30 tấn, cao hơn mức 20-25 tấn của mẫu Y-8 và Y-9 trong biên chế không quân Trung Quốc. Phi cơ được cho là cùng phân hạng về kích thước với dòng C-130 Mỹ, với khối lượng cất cánh tối đa 80 tấn và tầm bay 6.000-7.000 km khi mang đầy tải.

Thông tin về dự án Y-30 lần đầu xuất hiện từ năm 2014, khi mô hình máy bay vận tải hạng trung được trưng bày tại triển lãm hàng không Chu Hải. Giới chức Trung Quốc khi đó cho biết chương trình đang trong khâu thiết kế ý tưởng và dự kiến bước sang giai đoạn phát triển toàn diện sau đó hai năm, với mục tiêu biên chế vào năm 2020.

Trung Quốc gần đây hé lộ hàng loạt khí tài mới, trong đó có tiêm kích J-36 và J-XDS, máy bay cảnh báo sớm KJ-3000 và các phi cơ không người lái vũ trang.

