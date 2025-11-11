Vận tải cơ Thổ Nhĩ Kỳ vỡ rời trên không, rơi xuống Gruzia

Máy bay C-130 Thổ Nhĩ Kỳ gặp nạn sau khi cất cánh từ Azerbaijan, video cho thấy vận tải cơ vỡ rời trên không trước khi rơi xuống Gruzia.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo một vận tải cơ C-130 chở 20 nhân sự gặp nạn sau khi cất cánh từ Azerbaijan và rơi trong lãnh thổ Gruzia. Bộ Nội vụ Gruzia cùng ngày cho biết vị trí máy bay rơi cách biên giới giữa nước này với Azerbaijan khoảng 5 km.

Video do nhân chứng quay lại cho thấy phần đầu và thân cánh của chiếc C-130 xoay nhiều vòng trên không trung, dầu văng ra từ hai bên cánh. Một phần máy bay vỡ rời đã rơi xuống đất trước khi phần còn lại chạm đất.

Vận tải cơ Thổ Nhĩ Kỳ 'vỡ tung trên không', rơi xuống Gruzia Vận tải cơ C-130 Thổ Nhĩ Kỳ rơi xuống Gruzia ngày 11/11. Video: Instagram/fl360aero

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gửi lời chia buồn tới những người thiệt mạng.

C-130 là vận tải cơ do hãng Lockheed Martin chế tạo với khả năng cất hạ cánh trên đường băng xấu. Máy bay được phát triển từ những năm 1950, hơn 2.500 chiếc đã xuất xưởng và có mặt trong biên chế của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vận tải cơ C-130 thường có phi hành đoàn 5 người, tải trọng 19 tấn, có thể chở 92 hành khách. C-130 có tốc độ tối đa 590 km/h, tầm hoạt động 3.800 km, trần bay 10.000 m khi không chở hàng hóa và 7.000 m khi đầy tải.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)