Vận tải cơ Mỹ tập hạ cánh trên cao tốc

Vận tải cơ C-130J hạ cánh trên tuyến cao tốc ở bang Wyoming, khi diễn tập nội dung xâm nhập chiến trường, giải cứu binh sĩ bị bao vây.

Không quân Mỹ cho biết một vận tải cơ C-130J Hercules diễn tập cất hạ cánh trên tuyến đường cao tốc 287 ở khu vực hẻo lánh tại bang Wyoming vào sáng sớm 13/9. Đây là một phần trong khuôn khổ cuộc diễn tập "Rally in the Rockies" kéo dài một tuần do Bộ tư lệnh Dự bị Không quân Mỹ tổ chức.

Sau khi tiếp đất an toàn, chiếc C-130J tham gia nội dung mô phỏng nỗ lực tìm kiếm và giải cứu binh sĩ bị đối phương bao vây. Sở Giao thông Wyoming đóng cửa toàn bộ tuyến đường suốt nhiều giờ để phục vụ diễn tập, trong khi khu vực lân cận được coi là lãnh thổ do đối phương kiểm soát.

Vận tải cơ Mỹ tập cất hạ cánh trên cao tốc Vận tải cơ C-130J đáp xuống đường cao tốc ở bang Wyoming hôm 13/9. Video: Youtube/Cowboy State Daily.

Đây chỉ là một trong nhiều kịch bản của đợt diễn tập Rally in the Rockies, với sự tham gia của trên 10 đơn vị không quân dự bị và không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ.

Kịch bản chung nhấn mạnh vào hoạt động trong môi trường nguy hiểm khi nổ ra xung đột với các đối thủ ngang hàng với Mỹ. Vệ binh Quốc gia và lực lượng dự bị có nhiệm vụ phối hợp nhuần nhuyễn cùng các đơn vị chính quy để bảo đảm "chiều sâu chiến lược", trong đó đòi hỏi có đủ binh sĩ và khí tài để đáp ứng yêu cầu từ chỉ huy chiến trường.

Không quân Mỹ đang tìm cách tăng cường khả năng hoạt động cho máy bay tại các sân bay dã chiến, nhằm giảm sự phụ thuộc vào những căn cứ lớn và dễ bị tổn thương trong các đòn tấn công phủ đầu.

Cất hạ cánh trên đường cao tốc là kỹ năng rất có lợi trong chiến tranh, khi các sân bay quân sự dễ trở thành mục tiêu bị đối phương phá hủy đầu tiên. Lực lượng phòng thủ có thể phân tán máy bay tới những địa điểm bí mật rồi cất cánh từ đường cao tốc để phản công, gây bất ngờ cho đối phương.

Kỹ năng này cũng có tác dụng trong những chiến dịch đột kích luồn sâu, cho phép vận tải cơ đáp xuống đường cao tốc sâu trong lãnh thổ đối phương để triển khai hoặc thu hồi lực lượng.

Vũ Anh (Theo Drive)