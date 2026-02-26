Vận tải cơ đặc nhiệm Mỹ va chạm dải phân cách, 5 người bị thương

Vận tải cơ C-146A Mỹ va trúng dải phân cách bê tông khi cất cánh trong lúc diễn tập tại Philippines, khiến một số quân nhân bị thương.

Bộ Quốc phòng Philippines hôm 25/2 thông báo vận tải cơ C-146A Mỹ gặp sự cố khi tham gia cuộc diễn tập hạ cánh trên đường bộ tại thị trấn Laoac thuộc tỉnh Pangasinan. "Tất cả thành viên phi hành đoàn đều an toàn, không có dân thường bị thương và sự việc đang được điều tra", cơ quan này cho hay.

Hãng thông tấn AP dẫn lời các quan chức Philippines giấu tên cho biết máy bay quân sự Mỹ hạ cánh thành công, nhưng bị chệch hướng và va chạm với dải phân cách bê tông trong quá trình cất cánh từ tuyến đường tránh, khiến toàn bộ 5 quân nhân Mỹ có mặt trên phi cơ bị thương.

Phi công và hai binh sĩ được đưa tới bệnh viện, hai quân nhân còn lại được điều trị tại chỗ. Vận tải cơ Mỹ bị hư hại sau sự cố, nhưng không rõ mức độ.

Ba quan chức Philippines cho biết đây là buổi huấn luyện cất hạ cánh từ "bãi đáp thay thế", chuẩn bị cho kịch bản xảy ra tình huống bất ngờ như không thể sử dụng sân bay thông thường do ảnh hưởng của thiên tai. "Hoạt động này được lên kế hoạch và phối hợp đầy đủ với giới chức dân sự, cảnh sát và quân đội nước chủ nhà", một người cho hay.

Vận tải cơ C-146A Mỹ hạ cánh xuống Laoac, Pangasinan hôm 24/2. Ảnh: Philippine Star

Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) thuộc quân đội Mỹ sau đó cho biết hai quân nhân đã được đưa đến cơ sở y tế để điều trị. "Một người đã ra viện, người còn lại đang được chăm sóc y tế và trong tình trạng ổn định", cơ quan này cho hay.

INDOPACOM không bình luận về chi tiết mà giới chức Philippines đưa ra, cũng như không giải thích tại sao có khác biệt về số liệu người bị thương.

Quân đội Mỹ được tham gia huấn luyện với lực lượng Philippines trên lãnh thổ nước này theo Thỏa thuận Các lực lượng Thăm viếng (VFA). Những cuộc diễn tập quy mô lớn gần đây giữa hai nước tập trung vào giúp đỡ Philippines bảo vệ lợi ích về lãnh thổ, cũng như thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Vận tải cơ C-146A Wolfhound là phiên bản quân sự hóa của máy bay chở khách Dornier 328, được không quân Mỹ sử dụng từ năm 2011. Phi đội C-146A thuộc biên chế Bộ tư lệnh Tác chiến Đặc nhiệm của không quân Mỹ, với nhiệm vụ chính là vận chuyển nhanh chóng nhân sự, vật tư tới các sân bay thông thường hoặc dã chiến trên toàn thế giới.

Phi cơ có tổ lái 3 người, khối lượng cất cánh tối đa gần 14 tấn, tầm hoạt động khoảng 2.800 km khi mang theo 900 kg hàng hóa, giá xuất xưởng 17,6 triệu USD.

Phạm Giang (Theo AP, PNA)