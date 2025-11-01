Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia kỷ niệm 30 năm thành lập

Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia (BoA), thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, sáng 1/11.

Đây là cơ quan có nhiệm vụ đánh giá và công nhận năng lực của các tổ chức đánh giá sự phù hợp, bảo đảm kết quả đo lường, thử nghiệm và chứng nhận của Việt Nam được thừa nhận quốc tế.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTTT

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định ghi nhận hành trình 30 năm phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia của BoA. Ông cho rằng, công việc tổ chức thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận, xét nghiệm y tế và các tổ chức đánh giá sự phù hợp khác của Văn phòng "góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế".

Theo Thứ trưởng, đóng góp của BoA, "thầm lặng nhưng to lớn", hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thúc đẩy xuất khẩu, đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập, ông yêu cầu Văn phòng đổi mới tư duy, tăng cường năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời ứng dụng công nghệ số để tối ưu quy trình đánh giá công nhận, bảo đảm minh bạch và hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia Nguyễn Nam Hải. Ảnh: TTTT

Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia Nguyễn Nam Hải nhận định, BoA có vai trò "đặc biệt quan trọng" trong hệ thống hạ tầng chất lượng quốc gia, "là cầu nối giữa quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, là công cụ kỹ thuật quan trọng giúp đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng".

Ông cho biết, Văn phòng là tổ chức công nhận quốc gia duy nhất của Việt Nam, hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, được các tổ chức công nhận khu vực và quốc tế APAC, ILAC, IAF thừa nhận. Nhờ đó, kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam được chấp nhận ở nhiều nước trên thế giới, góp phần giảm bớt rào cản kỹ thuật, thúc đẩy thương mại.

Kết quả công nhận của BoA không chỉ giúp đảm bảo độ tin cậy trong các hoạt động thử nghiệm, xét nghiệm, giám định, chứng nhận,... mà còn hỗ trợ cơ quan quản lý nâng cao hiệu lực giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn sức khỏe và môi trường.

Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia (BoA) kỷ niệm 30 năm thành lập, sáng 1/11. Ảnh: TTTT

Sau 30 năm thành lập, Văn phòng đã công nhận năng lực cho hơn 1.400 tổ chức đánh giá sự phù hợp trên cả nước. Kết quả này, theo Giám đốc BoA Trần Thị Thu Hà, là minh chứng cho sự phát triển cả về quy mô, năng lực chuyên môn và uy tín của đơn vị.

Trong giai đoạn mới, Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia đặt trọng tâm vào phát triển nhân lực chất lượng cao, ứng dụng công nghệ số, mở rộng các chương trình công nhận mới, chú trọng vào phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế.

Trọng Đạt

