'Kỹ thuật đo lường góp phần phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn'

Hà NộiThứ trưởng Lê Xuân Định đánh giá hoạt động nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật đo lường ngày càng khẳng định vai trò thiết yếu, đóng góp vào phát triển nhiều ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có năng lượng, điện tử, viễn thông.

Thông tin được Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nói tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VIII diễn ra chiều 3/10.

Nhìn lại giai đoạn 2020-2025 ông Định ghi nhận những thành tựu, đóng góp của hoạt động nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật đo lường trong quá trình phát triển kinh tế. Theo Thứ trưởng các ngành kinh tế mũi nhọn, như năng lượng, điện tử, viễn thông, dầu khí, cơ khí, logistics... đến y tế, môi trường, khí tượng thủy văn, an ninh quốc phòng... "ở đâu cũng có sự đóng góp của hoạt động đo lường".

Trong bối cảnh đó, Hội nghị được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức định kỳ 5 năm một lần, từ 1985, trở thành diễn đàn khoa học uy tín. Đây là diễn đàn quan trọng để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực đo lường cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển cho ngành đo lường Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Lê Xuân Định phát biểu khai mạc Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VIII, chiều 3/10. Ảnh: Phan Hoàn

Thông qua diễn đàn, các chia sẻ về kết quả nghiên cứu giúp các nhà khoa học tiếp cận được nhiều công nghệ, kỹ thuật mới. Viện Đo lường Việt Nam đã phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, triển khai thành công các đề tài nghiên cứu khoa học, chế tạo và thương mại hóa thiết bị chuẩn, tham gia các chương trình so sánh quốc tế, cũng như đảm nhận vai trò điều phối chương trình so sánh liên phòng cấp quốc gia. Những kết quả này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong hội nghị năm nay có 124 báo cáo từ nhiều đơn vị. Bà Ngô Thị Ngọc Hà, Viện trưởng Đo lường Việt Nam - Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cho biết, sau quá trình phản biện, 109 bài báo đã được chọn đăng trên kỷ yếu hội nghị, với tổng dung lượng gần 850 trang.

Bà Hà đánh giá, các báo cáo năm nay có chất lượng tốt, vượt trội so với kỳ hội nghị trước. "Đặc biệt, tính công nghệ và tính ứng dụng của khoa học đo lường phục vụ sản xuất và đời sống tăng rõ rệt", bà Hà nói. Năm nay thành phần tác giả tham gia hội nghị đa dạng, từ các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan trong và ngoài quân đội, thậm chí có sự tham gia của tác giả quốc tế.

Hồi cuối tháng 3, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ một số quan điểm, định hướng đối với lĩnh vực quản lý tiêu chuẩn đo lường, chất lượng. Theo ông, tiêu chuẩn không chỉ là khuôn khổ kỹ thuật mà còn là công cụ định hướng phát triển công nghệ, sản phẩm, thị trường.

Ông ví tiêu chuẩn như công cụ dẫn đường. Quốc gia muốn tới đâu phải dùng tiêu chuẩn để dẫn tới đó. Tiêu chuẩn là "đỉnh", là cái phải tiến tới, cần dựa vào tiêu chuẩn quốc tế để ban hành. Trong khi đó, quy chuẩn là "sàn", cần được xây dựng dựa trên thực tiễn Việt Nam.

