Văn phòng cho thuê nối dài đà giảm tốc

TP HCMQuý III, giá thuê văn phòng hạng A giảm 5% so với cùng kỳ, đến cuối năm có thể điều chỉnh 8-10%.

CBRE vừa công bố báo cáo thị trường văn phòng cho thuê tại TP HCM với đà giảm giá kéo dài sang quý III do tác động của đợt Covid-19 lần hai và thị trường chưa có dấu hiệu hồi phục vào cuối năm.

3 tháng qua, giá thuê văn phòng hạng A giảm 5% so với cùng kỳ năm 2019. Nhiều chủ tòa nhà tiếp tục đưa ra mức giảm giá thuê lên đến 3-4 USD mỗi m2 một tháng so với mặt bằng giá toàn thị trường. Các tòa tháp văn phòng mới cũng chủ động điều chỉnh giá chào thuê giảm 1-3 USD mỗi m2 một tháng so với cùng kỳ năm ngoái để thu hút khách hàng. Tỷ lệ trống (chưa có khách thuê) của các tòa tháp văn phòng hạng A ghi nhận ở mức 11,5% trong khi năm 2019 tỷ lệ trống luôn dưới 5%.

Thị trường văn phòng cho thuê khu lõi trung tâm TP HCM. Ảnh: Lucas Nguyễn.

Dự kiến cuối năm 2020 giá chào thuê văn phòng tại TP HCM sẽ thấp hơn 8-10% so với năm 2019. Tỷ lệ văn phòng bỏ trống nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lên do tác động của dịch bệnh. CBRE dự báo, nếu vaccine được sản xuất vào cuối năm 2020, giá văn phòng cho thuê năm 2021 sẽ ổn định. Tuy nhiên nếu đến trước tháng 6/2021 mới có vaccine, giá thuê văn phòng sẽ tiếp tục giảm thêm 5% nữa so với năm 2020.

Bất chấp tác động tiêu cực của đại dịch, các ngành công nghệ thông tin, bán lẻ, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử đến từ Anh, Singapore, Mỹ vẫn mở rộng diện tích trên 500 m2 nhưng nhóm doanh nghiệp này nhắm đến văn phòng nằm ngoài khu trung tâm TP HCM. Xu hướng ly tâm là do thuê văn phòng ở rìa trung tâm có nhiều lựa chọn với mức giá thấp hơn cũng như thuận tiện di chuyển đến sân bay, nhà kho, bến cảng. Với việc chọn văn phòng cách xa khu trung tâm 3-7 km các khách thuê có thể tiết kiệm được 10-20 USD mỗi m2 một tháng.

Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Phó giám đốc CBRE Việt Nam đánh giá, đại dịch Covid-19 đã định hình lại các xu hướng thị trường khi sức mạnh đàm phán đang dịch chuyển từ chủ cao ốc văn phòng sang các khách thuê. Để thích nghi với hoàn cảnh mới, các chủ tòa nhà chấp nhận nhượng bộ khách thuê như giảm giá, linh hoạt điều chỉnh các điều khoản thuê, áp dụng giải pháp công nghệ để tối ưu hiệu quả sử dụng công năng cũng như nỗ lực chỉnh trang, nâng cấp chất lượng văn phòng.

Bà Thanh cho hay, thị trường văn phòng cho thuê vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do Covid-19. Suốt 9 tháng đầu năm 2020, diện tích văn phòng thực thuê xuống mức âm. 31% lượng giao dịch được từ hệ thống CBRE TP HCM đến từ việc thu hẹp diện tích của khách thuê và động thái này được dự báo còn tiếp diễn đến cuối năm.

Trung Tín