Vấn nạn bóp còi inh ỏi khiến CSGT bất lực ở Ấn Độ

Các tài xế ở thành phố Mumbai, Ấn Độ thường xuyên bóp còi khi lưu thông trên đường, gây ra ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng mà CSGT không thể xử lý.

Mỗi khi ra đường, người dân tại siêu đô thị Mumbai ở Ấn Độ phải đối mặt là tình trạng ô nhiễm tiếng ồn khủng khiếp từ hoạt động giao thông. Các tài xế sẵn sàng bóp còi với bất cứ ai họ gặp trên phố, sử dụng còi để giành đường hay thể hiện nỗi bực bội khi dừng chờ đèn đỏ.

Phóng viên thường trú của đài NPR tại Mumbai đếm được trung bình 27 tiếng còi xe trong một phút vào một buổi chiều hồi tháng 8. Vikas Rahane, cảnh sát giao thông trực ca khi đó, cho biết đây là điều "bình thường" và sẽ còn nhiều tiếng còi hơn vào giờ cao điểm.

"Lưu lượng giao thông vào chiều tối sẽ khiến bạn phát điên", Rahane nói, đề cập đến khoảng thời gian cao điểm từ 17h đến 20h hàng ngày.

Tiếng ồn từ còi xe khiến Raphane đôi khi mất ngủ, thậm chí còn làm một số cảnh sát giao thông đồng nghiệp của anh bị suy giảm thính lực.

Theo luật pháp Ấn Độ, tài xế có thể bị phạt tối đa 25 USD vì bóp còi quá nhiều hoặc không có lý do. Nhưng Subhash Shinde, cấp trên của Rahane, cho biết giao thông ở Mumbai thường hỗn loạn đến mức cảnh sát không thể làm được việc gì khác ngoài tập trung vào phân luồng và bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

"Xét trên mức độ ưu tiên, xử lý vi phạm về còi xe chỉ đứng đâu đó trong khoảng từ hạng 6 đến hạng 10", Shinde nói.

Vấn nạn bóp còi xe tại siêu đô thị ở Ấn Độ Tiếng còi xe ở Mumbai hồi tháng 8. Video: NPR

Một nghiên cứu hồi năm 2019 chỉ ra rằng cường độ tiếng ồn trung bình ở Mumbai thường vượt quá 80 decibel, ngang ngửa tại một số con phố đông đúc nhất ở Manhattan, New York và giống như phải nghe âm thanh của máy hút bụi cả ngày lẫn đêm, thậm chí lớn hơn. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, cường độ tiếng ồn không nên vượt quá 55 decibel.

Giao thông là một trong các nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở hầu hết thành phố trên thế giới. Nhưng ở Ấn Độ, vẫn còn một khía cạnh khác liên quan vấn đề này.

"Nhiều người cho rằng đã tham gia giao thông là phải bóp còi, vì người khác sẽ không nhường đường nếu họ không làm điều đó", Sumaira Abdulali, sáng lập viên tổ chức phi lợi nhuận Awaaz Foundation chuyên vận động về kiểm soát tiếng ồn, cho biết. "Dù vậy, thực tế là họ có bóp còi inh ỏi thì cũng không ai chịu nhường đường cả".

Khi dòng xe cộ phía trước không nhúc nhích, tài xế lại bóp còi nhiều hơn. Âm thanh này hòa lẫn với tiếng ồn từ các công trình xây dựng trên khắp Mumbai, vốn thường được thi công cả ngày lẫn đêm và diễn ra quanh năm.

Tại thành phố 20 triệu dân này, nơi hầu hết vỉa hè đã xuống cấp, bị kẹt lại bên trong dòng xe ùn tắc chẳng khác nào đang dự một buổi hòa nhạc rock.

"Tiếng còi có thể lên tới 120 decibel và đôi khi lớn hơn thế một chút", Abdulali nói. "Chắc chắn tiếng ồn này sẽ còn mạnh hơn trong tương lai".

Nhiều tài xế, trong đó có người điều khiển xe máy, xe ba bánh và taxi, cho rằng bộ còi tiêu chuẩn mà nhà sản xuất trang bị chưa đáp ứng được nhu cầu của họ. Một số người tiết lộ có thể mua còi xe âm to hơn tại khu chợ CST Road ở ngoại ô Mumbai.

Tại CST Road, hàng trăm cửa hàng nằm chen chúc dọc theo con đường gập ghềnh dài gần một km, xung quanh là tiếng xe cộ ồn ào. Các cửa hàng này chuyên bán phụ tùng ôtô như đèn pha, đèn LED, dàn nhạc và decal.

Tiểu thương tại chợ CST Road. Ảnh: NPR

Nhiều loại còi xe được bày bán, trong đó có mẫu phát ra âm thanh như tiếng chó sủa hoặc tiếng người hét. Noor Mohammed, tiểu thương tại chợ, cho biết hai loại còi bán chạy nhất là "ti ti" và "pom pom". Loại đầu tiên phát ra âm thanh đều đều, chủ yếu được sử dụng trên xe máy, xe ba bánh và xe hatchback. Loại thứ hai là còi hơi, thường được dùng cho SUV và xe buýt.

Theo Mohammed, nhu cầu về còi "pom pom" đã tăng đột biến trong những năm gần đây. "Người đi bộ sẽ không chịu nhường đường nếu bạn sử dụng còi "ti ti', nhưng sẽ làm vậy nếu nghe thấy còi 'pom pom'", anh nói.

Một số ý kiến khác cho rằng những người nâng cấp lên còi to chỉ đơn thuần là nhằm khoe mẽ.

Còi "pom pom" có giá dưới 10 USD và thường chỉ dùng được khoảng một năm. Nhu cầu về loại còi này tăng cao đã kéo theo sự xuất hiện của cộng đồng chuyên đánh giá còi xe trên mạng. Nhiều người muốn lắp loại còi này trên một số dòng xe nhất định vì nó phát ra âm thanh "rất lớn", theo lời một người đánh giá.

Gagan Choudhary, nhà sáng lập website tin tức về ôtô Gaadify, nêu một lý do khác giúp còi "pom pom" được săn đón. "Ở Ấn Độ, chúng tôi thường trò chuyện và mở nhạc lớn trong xe, nên còi có âm trầm hơn sẽ dễ nghe hơn một chút", Choudhary cho biết.

Hiểu được nhu cầu của người dùng, các nhà sản xuất xe máy ở Ấn Độ đã làm còi xe của họ phát ra tiếng lớn hơn. Một vài hãng ôtô cũng cải tiến để còi xe trở nên vang và có âm trầm hơn.

"Chúng tôi hiểu còi xe được sử dụng thường xuyên hơn ở Ấn Độ và đóng vai trò là công cụ liên lạc thiết yếu trên đường, trong khi tại nhiều quốc gia khác thì nó chủ yếu được dùng để báo hiệu hoặc cảnh báo các tài xế ", đại diện hãng Mercedes-Benz cho biết, thêm rằng đó là lý do còi xe của họ ở Ấn Độ "đã được hãng chỉnh sửa một chút để tăng độ bền".

Phương tiện giao thông trên một đường cao tốc ở Mumbai, Ấn Độ hồi năm 2023. Ảnh: AFP

Dù vậy, những mẫu còi xe bền và phát ra âm thanh lớn hơn này chưa thể giúp cải thiện an toàn giao thông ở Ấn Độ. Có khoảng 150.000 người nước này tử vong mỗi năm vì tai nạn giao thông và số liệu này đang ngày trở nên đáng lo ngại hơn.

Cách đây vài năm, Bộ trưởng Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ Nitin Gadkari đề xuất giải pháp để xử lý tình trạng khủng hoảng tiếng ồn, đó là thay thế toàn bộ còi xe bằng loại phát ra tiếng các nhạc cụ cổ điển của nước này để "nghe êm tai hơn".

Abdulali cho rằng sáng kiến trên là thảm họa. "Thử tưởng tượng cảnh phải nghe nhiều loại nhạc khác nhau chỉ vì ai đó đang cảm thấy buồn chán hoặc không vui", cô nói.

Theo Abdulali, biện pháp tốt nhất là phải xác định rằng ô nhiễm tiếng ồn là vấn đề sức khỏe cộng đồng, đối phó vấn đề này bằng biện pháp hành pháp và nâng cao ý thức của người dân.

