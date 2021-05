Văn Mai Hương hát tặng mẹ, kể bà sinh cô khi mới 20 tuổi, ở nhà làm nội trợ, chăm lo cho chồng con.

Văn Mai Hương: 'Mẹ gác ước mơ khi sinh tôi ở tuổi 20' Văn Mai Hương hát "Ước mơ của mẹ" (Hứa Kim Tuyền) nhân Ngày của Mẹ (Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 - năm nay rơi vào ngày 9/5).

Văn Mai Hương sinh năm 1994, đoạt á quân chương trình Vietnam Idol 2010. Cô có chất giọng cao, khỏe, được biết đến qua nhiều bản hit như: Ngày chung đôi, Nếu như anh đến, Mona Lisa, Beautiful,Nếu lúc ấy... Gần đây, cô được đón nhận trở lại khi phát hành album Hương, đồng thời cover hit của Lady Gaga - Always remember us this way.

Hà Thu - Huy Mạnh