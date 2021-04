TP HCMUyên Linh, Văn Mai Hương được cổ vũ khi khoe quãng cao trong nhạc phẩm "Shallow" của Lady Gaga, tối 22/4.

Màn song ca là một trong những điểm nhấn của đêm nhạc mừng 27 năm Quốc khánh Cộng hòa Nam Phi (27/4/1994 - 27/4/2021). Đôi ca sĩ chọn bản phối mộc với tiếng guitar chủ đạo. Ở những quãng cao, Văn Mai Hương khoe chất giọng dày với lối hát ngân vang (belting), Uyên Linh bè cho đàn em bằng kỹ thuật giả thanh. Sau nhạc phẩm, cả hai tiếp tục song ca Always remember us this way - một bản hit khác của Lady Gaga trong phim điện ảnh A star is born (2018).

Uyên Linh, Văn Mai Hương song ca hit của Lady Gaga Uyên Linh, Văn Mai Hương song ca "Shallow" tối 22/4. Video: Thanh Hương.

Uyên Linh cho biết đây là lần hát chung hiếm hoi của ca hai sau cuộc thi Vietnam Idol 2010. 11 năm qua, đôi quán quân - á quân giữ mối quan hệ thân thiết, thường góp mặt trong các sự kiện ra mắt album của nhau. Gần đây, họ cùng tham gia chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân - show thực tế về âm nhạc nhưng không có cơ hội song ca.

Sau thời gian ít hoạt động, năm nay, Uyên Linh trở lại với nhiều chương trình ca nhạc. Cô đang làm đội trưởng trong cuộc thi Trời sinh một cặp, song ca với các thành viên trong đội. Uyên Linh cho biết hơn 10 năm làm nghề, cô hạn chế quay game show vì biết mình không có tài ăn nói, tung hứng với đồng nghiệp, khán giả. Cô nói: "Mỗi ngày, lịch đi hát và vào phòng thu chiếm khá nhiều thời gian của tôi. Ngoài ca hát, tôi muốn dành thời gian cho cha mẹ, bạn bè và bản thân".

Uyên Linh, Văn Mai Hương hát trong đêm nhạc do bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP HCM - tổ chức. Ảnh: Thanh Huy.

Uyên Linh sinh năm 1987 ở TP HCM, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Việt Nam. Cô gây chú ý khi đoạt quán quân cuộc thi Vietnam Idol 2010, được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ giọng hát giàu cảm xúc, kỹ thuật tốt. Cô từng ra album Giấc mơ tôi (2012), Ước sao ta chưa gặp nhau (2014), Portrait (2018), có nhiều ca khúc hit như Chỉ là giấc mơ, Cảm ơn tình yêu, Chờ người nơi ấy, Bài hát của em...

Văn Mai Hương sinh năm 1994, đoạt á quân chương trình Vietnam Idol 2010. Cô có chất giọng cao, khỏe, được biết đến qua nhiều bản hit như: Ngày chung đôi, Nếu như anh đến, Mona Lisa, Beautiful, Nếu lúc ấy... Ca sĩ từng là giám khảo cuộc thi Vietnam Idol Kids 2017.

Tam Kỳ